Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 9 de mayo, y quién transmite? / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Hoy, sábado 9 de mayo, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla once partidos.

Tres de estos encuentros darán inicio a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, tres más son por la undécima jornada de la Primera B y otros cuatro que darán inicio a la séptima fecha de la Segunda División.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 9 de mayo comenzará a las 12:30 horas, en el Municipal de Recoleta, lugar en que Deportes Recoleta jugará ante Deportes Santa Cruz, con arbitraje de Juan Ibarra y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 15:00 horas, Deportes Temuco se medirá con Unión Española en el Germán Becker. Benjamín Saravia será el árbitro del cotejo, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de actividad se dará desde las 20:00 horas, en el Elías Figueroa de Valparaíso, donde Santiago Wanderers jugará ante Cobreloa. Rodrigo Farías será el juez del compromiso, que será transmisión por TV en TNT Sports Premium.

Copa de la Liga

La acción de este torneo empezará a las 15:00 horas, donde Deportes La Serena recibirá a Audax Italiano en el estadio La Portada, con arbitraje de Juan Sepúlveda y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 17:30 horas, habrá dos choques en simultáneo. Uno será en el estadio Monumental, donde Colo Colo se medirá a Deportes Concepción. Mario Salvo será el árbitro del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en la plataforma de HBO Max.

El otro juego se desarrollará en el estadio El Cobre, lugar en que Cobresal desafiará a la Universidad de Concepción, con arbitraje de Reiniero Alvarado y transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del fútbol chileno arrancará la acción a las 15:00 horas, en el Municipal de Salamanca, donde Brujas de Salamanca jugará ante Trasandino, con arbitraje de Óscar Ávila.

Luego, desde las 15:30 horas, Santiago City jugará ante Concon National en el estadio Municipal de La Pintana. Bastián Pavez será el juez del compromiso.

Tras ello, dos compromisos se disputarán en simultáneo a contar de las 16:00 horas. Uno será en el Municipal de Rengo, donde Deportes Rengo jugará ante General Velásquez, con arbitraje de Dione Rissios.

El otro se desarrollará en el Rubén Marcos, lugar en que Provincial Osorno enfrentará a Lota Schwager. Camilo Riquelme será el juez del duelo. Ninguno de estos encuentros tendrá transmisión de TV.