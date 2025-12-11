Este jueves, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” tras el término del Campeonato Nacional 2025. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la gran polémica del torneo.

El desglose del Futbolómetro de ADN

La figura del Campeonato Nacional 2025

En una votación dividida, Los Tenores eligieron al defensor de Coquimbo Unido, Bruno Cabrera, como el mejor jugador de la temporada en el fútbol chileno.

El mejor gol del año

En este punto, el panel escogió el golazo de taco que marcó el delantero de Coquimbo Unido, Nicolás Johansen, frente a Unión Española en Santa Laura.

⚽👏☠️ ¡GOLÓN!



Nicolás Johansen puso la diferencia final de Coquimbo Unido ante Unión Española, con esta tremenda definición tras una gran jugada colectiva, en este #MatchdaySábado.



Nicolás Johansen puso la diferencia final de Coquimbo Unido ante Unión Española, con esta tremenda definición tras una gran jugada colectiva, en este #MatchdaySábado.

La revelación del Campeonato Nacional 2025

Los Tenores premiaron como la gran revelación del año al lateral de Palestino, Ian Garguez, quien además defendió a la selección chilena en el Mundial Sub 20 que se disputó en nuestro país.

La polémica del año

En una decisión unánime, la mesa seleccionó como la gran polémica del año la desigualdad en los criterios en los cambios de programación del fútbol chileno.