VIDEOS. Huachipato renace sobre el final ante Limache y en los penales se queda con la primera Copa Chile de su historia

Carlos Villanueva igualó el encuentro en el minuto 97 y, desde los 12 pasos, los ‘Acereros’ se quedaron con el título en Rancagua.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En un partido para la historia, Huachipato se consagró por primera vez campeón de la Copa Chile, tras vencer en la final a Deportes Limache, que se quedaba con el trofeo hasta pasados los 90 minutos de juego.

El primer tiempo comenzó con los “Acereros” controlando el balón, pero sin conseguir hacer daño en la portería de Matías Bórquez. Con el paso de los minutos, Limache equiparó las acciones, aunque tampoco logró generar riesgo.

En la segunda etapa, las cosas cambiaron, ya que en los primeros minutos tras el descanso los “Cerveceros” abrieron la cuenta con un gol de Facundo Pons (53’), quien aprovechó un veloz contraataque y venció en el mano a mano a Rodrigo Odriozola.

Los limachinos pudieron estirar la ventaja unas jugadas después, cuando, en una acción muy similar a la del 1-0, fue Daniel “Popín” Castro quien estrelló el balón en el travesaño del pórtico “Siderúrgico”.

Cuando parecía que Deportes Limache celebraba el primer título de su historia, Huachipato consiguió lo imposible y en la última jugada del encuentro, Carlos Villanueva (90+7′) igualó el marcador y mandó todo a los penales.

Desde los 12 pasos, fueron los “Acereros” quienes estuvieron más precisos y solo fallando uno de sus lanzamientos, se consagraron campeones de la edición 2025 de la Copa Chile.

