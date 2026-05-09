La extraña explicación del DT de Real Madrid tras pelea entre jugadores: “Tiene que ver más con...”

El Real Madrid vivió una semana compleja marcada por varios incidentes internos que involucró a su plantel. Los futbolistas Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde protagonizaron una pelea que terminó con el uruguayo en el hospital.

Esto fue abordado por el DT “Merengue” Álvaro Arbeloa, quien trató de explicar lo sucedido entre sus jugadores con una llamativa frase.

“Yo he tenido un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha pegado un palazo a otro. Para mí lo más grave y lo que más me duele es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario”, indicó.

El entrenador del elenco madrileño afirmó que estas situaciones “no representan al club”, pero que son situaciones “que se dan en todos lados”.

Sin embargo Arbeloa explicó que el incidente entre los futbolistas “tiene más que ver con la poca fortuna que con lo que pasó realmente”.