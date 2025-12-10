;

Mosa anuncia la salida de cuatro jugadores de Colo Colo y respalda la continuidad de Ortiz: "Queremos darle en el gusto"

El presidente de Blanco y Negro apuntó a mirar al futuro, evitando los conflictos con Arturo Vidal.

Carlos Madariaga

Carlos Madariaga

Mosa anuncia la salida de cuatro jugadores de Colo Colo y respalda la continuidad de Ortiz: “Queremos darle en el gusto” / Daniel Pino/UnoNoticias

Tras la reunión de directorio de Blanco y Negro este miércoles, Aníbal Mosa explicó la determinación unánime de mantener en el cargo a Fernando Ortiz.

“Los objetivos son bastante claros: ser campeón, clasificar a las copas, ser protagonistas del campeonato nacional. Tiene un contrato de extensión hasta 2026, con una cláusula de revisión tras la primera rueda”, expresó el mandamás del “Cacique”.

Él se hizo cargo de un equipo que no armó. Por el trabajo que ha mostrado y su conducta, pueden tener esta posibilidad de seguir”, resaltó.

“Tomamos en cuenta muchas variables, pero lo que nos compete es el tema deportivo, el trabajo, la disciplina, cosas que nos gustan de este cuerpo técnico”, remarcó Fernando Ortiz, desestimando el conflicto abierto entre él y Arturo Vidal, disconforme también con la gestión directiva.

“Quisiera mirar el futuro. Este año ha sido triste, decepcionante, espero que todos demos vuelta la página. Lo que dijo Vidal es historia, tenemos que mirar al futuro”, comentó.

La conformación del plantel de Colo Colo

Aníbal Mosa también ratificó el acuerdo unánime del directorio para no renovar los contratos de Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo. A ellos también se suma Matías Moya, que volvió de préstamo desde Deportes Iquique, pero cuyo contrato también expiró.

Al respecto, planteó que Fernando Ortiz tendrá prioridad en el orden de los jugadores. “Queremos darle en el gusto y confeccionar un plantel que vaya a pelear por títulos en 2026. Las salidas y llegadas las vamos a visar con él”, comentó, junto con abordar el futuro de Brayan Cortés.

Tenemos propuestas para que siga en el extranjero y las estamos analizando”, dijo, también dispuesto a escuchar ofertas por todos los jugadores del cuadro albo.

Además, reconoció que hay chances de sumar a Damián Pizarro. “Nos acercaron su nombre, pero está en las manos de Fernando para analizarlo”, cerró Aníbal Mosa.

