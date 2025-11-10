En la edición de Los Tenores de este lunes 10 de noviembre, nuestros panelistas comentaron la fecha 27 del Campeonato Nacional y como quedó la tabla de posiciones tras disputarse la jornada.

Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron el triunfo de la Universidad de Chile sobre Deportes Limache, la gran actuación de Leandro Fernández y supieron de la posibilidad de que Juan Martín Lucero refuerce el equipo en 2026.

Además, anticiparon el partido de La Roja ante Canadá en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 y escucharon las declaraciones de Sebastián Miranda, entrenador del equipo.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 10 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde votaron una nueva versión del Futbolómetro de ADN, donde Leandro Fernández fue elegido la figura de la fecha.