VIDEO. Los Tenores, entre el análisis de la fecha 27 del Campeonato Nacional y la “final” de La Roja en el Mundial Sub 17
En el programa de este lunes, nuestros panelistas comentaron los triunfos de la U, la UC y Colo Colo, escucharon a Sebastián Miranda, DT de la selección chilena juvenil desde Qatar, y mucho más.
En la edición de Los Tenores de este lunes 10 de noviembre, nuestros panelistas comentaron la fecha 27 del Campeonato Nacional y como quedó la tabla de posiciones tras disputarse la jornada.
Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron el triunfo de la Universidad de Chile sobre Deportes Limache, la gran actuación de Leandro Fernández y supieron de la posibilidad de que Juan Martín Lucero refuerce el equipo en 2026.
Revisa también:
Además, anticiparon el partido de La Roja ante Canadá en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 y escucharon las declaraciones de Sebastián Miranda, entrenador del equipo.
Revive la edición de Los Tenores de este lunes 10 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde votaron una nueva versión del Futbolómetro de ADN, donde Leandro Fernández fue elegido la figura de la fecha.
