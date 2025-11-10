Tras golear 7-0 a Honduras y 4-0 a Indonesia, Brasil no pudo seguir con su racha de triunfos en el Mundial Sub 17 y empató 1-1 con Zambia este lunes, por la última fecha del Grupo H.

Jonathan Kalimina abrió la cuenta para la selección africana al minuto 26 con un gol olímpico que contó con el error de un jugador brasileño, que dejó pasar la pelota, y del portero, que descuidó el primer palo y no se tiró para intentar atrapar el balón.

¡GOLAZO OLÍMPICO DE ZAMBIA!



Jonathan Kalimina sorprendió a toda la defensa de Brasil con un centro de rastrón para convertir el primer gol del partido.



¡GOLAZO OLÍMPICO DE ZAMBIA!

Jonathan Kalimina sorprendió a toda la defensa de Brasil con un centro de rastrón para convertir el primer gol del partido.

Festejo con baile incluido de la selección africana que da el batacazo ante la Verdeamarela.

La Verdeamarela encontró el empate en los minutos finales del encuentro. A los 81′, Wendeson Santos conectó un centro dentro del área y de cabeza marcó el 1-1 definitivo.

⚔️ | 🇿🇲 Zâmbia 1 x [1] Brasil 🇧🇷



⚽ | Wendeson Santos Dell

🅰️ | Angelo Candido



🏆 Copa do Mundo Sub-17 🌍

3ª RODADA | #ZAMxBRA



⚔️ | 🇿🇲 Zâmbia 1 x [1] Brasil 🇧🇷

⚽ | Wendeson Santos Dell

🅰️ | Angelo Candido

🏆 Copa do Mundo Sub-17 🌍

3ª RODADA | #ZAMxBRA

Con este resultado, Brasil terminó como líder del Grupo H con 7 puntos y Zambia quedó segundo, también con 7 unidades, pero peor diferencia de gol que los brasileños. Ambas selecciones clasificaron a la siguiente ronda del Mundial Sub 17.