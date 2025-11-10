;

VIDEO. Zambia sorprende a Brasil en el Mundial Sub 17: el increíble gol olímpico que marcó la selección africana

Los brasileños rescataron un empate en los minutos finales del partido.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Tras golear 7-0 a Honduras y 4-0 a Indonesia, Brasil no pudo seguir con su racha de triunfos en el Mundial Sub 17 y empató 1-1 con Zambia este lunes, por la última fecha del Grupo H.

Jonathan Kalimina abrió la cuenta para la selección africana al minuto 26 con un gol olímpico que contó con el error de un jugador brasileño, que dejó pasar la pelota, y del portero, que descuidó el primer palo y no se tiró para intentar atrapar el balón.

La Verdeamarela encontró el empate en los minutos finales del encuentro. A los 81′, Wendeson Santos conectó un centro dentro del área y de cabeza marcó el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Brasil terminó como líder del Grupo H con 7 puntos y Zambia quedó segundo, también con 7 unidades, pero peor diferencia de gol que los brasileños. Ambas selecciones clasificaron a la siguiente ronda del Mundial Sub 17.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad