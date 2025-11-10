VIDEOS. Futbolómetro de ADN: Leandro Fernández es elegido la figura de la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025
Los Tenores también escogieron a la revelación, el mejor gol y la polémica tras los partidos que se jugaron el fin de semana.
Este lunes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.
Revisa también:
El desglose del Futbolómetro de ADN
La revelación: tres nombres
En una elección repartida, nuestros panelistas valoraron la actuación de Ignacio González, portero de Everton, en la victoria ante Cobresal; y Francisco González, atacante de O’Higgins, para el triunfo sobre Ñublense.
Sin embargo, con voto decisivo de Rocío Ayala, Bastián Silva, de Deportes Limache, se quedó con el galardón.
El mejor gol se produjo en El Teniente
Aunque algunos abogaron por el centro a tres dedos de César Pinares para el cabezazo de Facundo Pons, Rocio Ayala desequilibró esta sección en favor de la tijera del lateral de O’Higgins, Luis Pavez.
La polémica
Nuestros comentaristas se repartieron, en las críticas, entre el poco público en las tribunas, la pobre segunda rueda del Audax Italiano y los epítetos del DT de Ñublense, Ronald Fuentes, que le llevaron su expulsión por parte de Piero Maza.
La figura de la fecha
Con su doblete ante Deportes Limache, el delantero de la U de Chile, Leandro Fernández, fue escogido como el mejor jugador de la jornada 27 del Campeonato Nacional 2025.
Gol
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.