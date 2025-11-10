Futbolómetro de ADN: Leandro Fernández es elegido la figura de la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este lunes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.

El desglose del Futbolómetro de ADN

La revelación: tres nombres

En una elección repartida, nuestros panelistas valoraron la actuación de Ignacio González, portero de Everton, en la victoria ante Cobresal; y Francisco González, atacante de O’Higgins, para el triunfo sobre Ñublense.

Sin embargo, con voto decisivo de Rocío Ayala, Bastián Silva, de Deportes Limache, se quedó con el galardón.

Y este fue el primer golpe de Limache



Bastián Silva quedó prácticamente sólo ante Gabriel Castellón, para un mano a mano que sorprendió a La U.



Disfruta de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/FHmRIAG0JB — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 9, 2025

El mejor gol se produjo en El Teniente

Aunque algunos abogaron por el centro a tres dedos de César Pinares para el cabezazo de Facundo Pons, Rocio Ayala desequilibró esta sección en favor de la tijera del lateral de O’Higgins, Luis Pavez.

HAY QUE CERRAR EL ESTADIOOOOO...



Con este GO-LA-ZO, Luis Pavez expone su caso para quedarse con el GOL DEL AÑO en la Liga de Primera 2025, en el duelo entre O'Higgins y Ñublense que puso fin al Matchday Sábado de la Fecha 27.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno.… pic.twitter.com/I8JOYPd3ug — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 9, 2025

La polémica

Nuestros comentaristas se repartieron, en las críticas, entre el poco público en las tribunas, la pobre segunda rueda del Audax Italiano y los epítetos del DT de Ñublense, Ronald Fuentes, que le llevaron su expulsión por parte de Piero Maza.

Aqui está el momentazo, cine 🚬 pic.twitter.com/A8YlmuiiNX — Sebas (@__SeWa_) November 9, 2025

La figura de la fecha

Con su doblete ante Deportes Limache, el delantero de la U de Chile, Leandro Fernández, fue escogido como el mejor jugador de la jornada 27 del Campeonato Nacional 2025.

¡Golazo y celebración 10/10 del Lea!



Fernández anotó el tanto de la victoria para La U, ante Deportes Limache por la Liga de Primera, y lo festejó junto al pueblo Azul.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/Sc5qCnTPSm — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 10, 2025

