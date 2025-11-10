;

“Vamos a plasmar lo que hemos trabajado”: el optimismo en La Roja Sub 17 para la “final” ante Canadá

Sebastián Vargas se mostró confiado en dar batalla ante los norteamericanos.

Carlos Madariaga

David Oyarzún

DOHA, QATAR - NOVEMBER 08: Sebastian V

DOHA, QATAR - NOVEMBER 08: Sebastian V / Chris Ricco - FIFA

Este lunes, la selección chilena sub 17 completó su última jornada de entrenamientos con miras a su último partido en la fase de grupos del Mundial, ante Canadá.

“Es una final para nosotros. Estamos pensando en ganar”, remarcó el volante Sebastián Vargas, consciente de la dificultad que les plantarán los norteamericanos, a quienes deben ganar con tal de al menos aspirar a estar entre los ocho mejores terceros.

Revisa también:

ADN

“Es un equipo que juega muy bien, con volantes con harta técnica. Hacen una presión muy intensa. Será un partido de harto trajín, hay que tratar de buscar hacia delante para buscar el partido”, aseguró el jugador de Santiago Wanderers, confiado en darle una alegría a la hinchada nacional.

“Pedimos que nos apoyen, pase lo que pase, vamos a salir con la frente en alto. Vamos a plasmar lo que hemos trabajado, vamos a buscar todo”, comentó Sebastián Vargas, pensando en cómo han ido trabajando para estar mentalizados en el juego con Canadá.

“Nos vamos contagiando entre todos. El capitán (Bruno Torres) está para motivarnos, claro, pero todos nos sumamos, con energía positiva, siempre alegres”, cerró el mediocampista en Qatar.

