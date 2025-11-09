Con la fecha 27 del Campeonato Nacional ya completada, las peleas por las copas internacionales están más encendidas que nunca, mientras que, en la lucha por el descenso, hubo un claro ganador.

La disputa por el “Chile 2” al parecer solo tendrá tres competidores: Universidad Católica (51 pts.), O’Higgins (50 pts.) y Universidad de Chile (48 pts.). Los tres ganaron este fin de semana y sacaron diferencias significativas con el resto de los equipos.

Esto porque Palestino (45 pts.), Cobresal (44 pts.) y Audax Italiano (43 pts.) perdieron en esta jornada y, además de alejarse de la clasificación a la Copa Libertadores, tienen a Colo Colo (41 pts.) y Huachipato (38 pts.) acechándolos en la pelea por un cupo a la Sudamericana.

En el fondo, Everton (26 pts.) tomó un respiro en la zona de descenso tras vencer a Cobresal, mientras que tanto Deportes Limache (22 pts.) como Unión Española (21 pts.) cayeron y siguen complicados. Por su parte, Deportes Iquique (18 pts.) no pierde la fe de salir del sótano tras vencer a Unión La Calera (29 pts.).