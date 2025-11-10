Con la obligación de ganar para seguir con vida en el Mundial Sub 17, la selección chilena enfrentará a Canadá este martes por la última fecha de la fase de grupos.

Sebastián Miranda, DT de La Roja Sub 17, anticipó este trascendental partido y analizó la forma de jugar de los canadienses. “Canadá es un equipo que juega muy en bloque, dejan pocos espacios libres. En ese sentido, creemos que nuestro juego posicional de salida, con algunos ajustes que hemos hecho, va a ser fundamental”, señaló.

Por la importancia que tiene este duelo, ADN Deportes le consultó a Miranda si saldrán a jugar el partido como si fuera una final del mundo. “La final del mundo esperamos jugarla en dos semanas más”, respondió el técnico.

“Sabemos que es un partido importante por la ilusión que tenemos, y así también lo hemos conversado con los jugadores, pero en un contexto de que no nos salgamos de nuestra manera de encarar el partido, porque a veces por entregar ese mensaje tan excesivo caemos en la desesperación, caemos en la ansiedad”, agregó el entrenador nacional.

“Tenemos que ir a buscar el partido y así lo vamos a plantear, pero también sabiendo que tenemos 90 minutos para resolverlo. Vamos a hacer ajustes para poder lograr mayores volúmenes ofensivos, tratar de generar más oportunidades, para poder conseguir ese triunfo que tanto queremos”, concluyó Sebastián Miranda.

De momento, Chile se ubica último en el Grupo K con un punto. Uganda marcha tercero, también con una unidad, pero con mejor diferencia de gol que La Roja. Mientras que Canadá y Francia, ambos con 4 puntos, se pelean el primer puesto del grupo.