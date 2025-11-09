“Siempre sale el sol”: la felicidad de Leandro Fernández por su semana de redención en la Universidad de Chile

Leandro Fernández fue clave en la sufrida victoria de la Universidad de Chile sobre Deportes Limache en Santa Laura, anotando dos goles. Tras el encuentro, el delantero dejó una potente reflexión sobre su presente y la organización del torneo.

“Quiero destacar la valentía del equipo, que pese a ir perdiendo 2-0 fue a buscarlo, siempre con la misma idea. Felicitar al equipo, que sacó adelante un partido duro, contra un rival difícil, que está peleando otras cosas”, comenzó diciendo en la transmisión de TNT Sports.

Al ser consultado por su semana goleadora, el argentino respondió: “Como dice el dicho: siempre sale el sol. Estoy contento por volver a convertir y ayudar al equipo, y más por disfrutarlo con nuestra gente en casa”.

“Controlo y me quedó para tomarme un tiempito más; creo que me pasó Charles por atrás, pero por suerte decidí bien, esperé un poquito más y sirvió para dejar los tres puntos”, agregó sobre su segundo tanto de la tarde.

Además, se refirió a la lucha por el “Chile 2”, donde aprovechó de expresar su descontento por lo poco que se juega en el fútbol chileno. “Vamos a pelear con nuestras armas hasta el final. Va a ser difícil, porque los rivales también juegan, pero hay que estar tranquilos. Ahora se viene un parate, que está muy mal; muy mal organizado el torneo, pero es así, hay que adaptarse. Ojalá que el próximo año se juegue más seguido”, sentenció Fernández.