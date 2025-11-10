Unión Española recurre a un viejo conocido para reemplazar a Miguel Ramírez: este es su nuevo DT

Unión Española oficializó a su nuevo entrenador para afrontar las últimas tres fechas del Campeonato Nacional 2025, luego de la renuncia presentada por Miguel Ramírez tras la reciente derrota frente a Colo Colo en Santa Laura.

A través de redes sociales, el cuadro de Independencia comunicó que Gonzalo Villagra asumirá la dirección técnica del primer equipo. El exmediocampista hispano ya dirigió a Unión y fue este mismo año tras la salida de José Luis Sierra.

El otrora volante de 44 asumirá tendrá en su cuerpo técnico a José Luis Jiménez como ayudante, Iván Henríquez como preparador físico y Ronald Yavar como preparador de arqueros.

“Confiamos plenamente en su liderazgo, compromiso y conocimiento de la institución para afrontar los próximos desafíos deportivos. ¡Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa junto al Rojo de Independencia!“, escribió el club.

Así las cosas, Gonzalo Villagra tendrá la compleja tarea de mantener a Unión Española en Primera División. Por ahora, los “Hispanos” marchan penúltimos, en zona de descenso, con 21 puntos, tres más que Deportes Iquique y a uno de Deportes Limache, faltando tres jornadas para el término del torneo.

El próximo partido será crucial, ya que enfrentará precisamente a Deportes Limache, rival directo en la lucha por la permanencia.