A la Liga de Primera le quedan tres fechas. El Campeonato Nacional 2025 definió ya a su campeón, pero varias son las cosas que quedan por definir.

Es por ello que la jornada 27 será de infarto a lo largo y ancho del país. Todo comenzará este viernes 7 de noviembre en el Nicolás Chahuán Nazar entre Unión La Calera y Deportes Iquique.

Luego, la acción se trasladará hasta sábado 8, donde habrá cuatro encuentros: destacan la visita de la UC a La Serena, el choque de Unión Española con Colo Colo y el campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, que desafiará a Palestino en La Cisterna.

Finalmente, el domingo 9 contará con tres encuentros, donde el partido más importante será el que disputen la Universidad de Chile y Deportes Limache en el Estadio Santa Laura. Cobresal y Everton le cerrarán la cortina a la fecha 27 en El Salvador.

Fecha 27 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV

Viernes 7 de noviembre

20:00 hrs | Unión La Calera vs. Deportes Iquique | Nicolás Chahuán Nazar

Sábado 8 de noviembre

12:30 hrs | Deportes La Serena vs. Universidad Católica | La Portada

| 15:00 hrs | Unión Española vs. Colo Colo | Santa Laura U-SEK

| 17:30 hrs | Palestino vs. Coquimbo Unido | Municipal La Cisterna

| 20:30 hrs | O’Higgins vs. Ñublense | Codelco El Teniente

Domingo 9 de noviembre