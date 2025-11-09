Este domingo, Huachipato se impuso como local ante Audax Italiano por 2-1 por la fecha 27 del Campeonato Nacional, en un resultado que se celebró en Talcahuano, pero también en Macul.

En el Estadio CAP, los “acereros” consiguieron un triunfo que los llena de ilusión en su afán de clasificar a la Copa Sudamericana y, a su vez, le dieron una mano a Colo Colo, que esperaba que los itálicos dejaran puntos para acercarse en la misma lucha.

La apertura de la cuenta para los locales fue obra de Santiago Silva (20′), quien, tras una serie de rebotes en el área visitante luego de un tiro de esquina, logró empujar el balón al fondo del arco defendido por Tomás Ahumada.

Los dirigidos por Jaime García ampliaron su ventaja en el segundo tiempo con un gol de Rafael Caroca (71′), quien se sumó al ataque en un contragolpe y definió sin problemas tras una carambola en la zaga itálica.

Lejos de venirse abajo, los de La Florida encontraron rápidamente el descuento tras una buena jugada colectiva entre Leonardo Valencia y Eduardo Vargas, quien envió un centro para que Lautaro Palacios (79′) definiera con una gran pirueta, venciendo a Rodrigo Odriozola.

Con el triunfo conseguido, Huachipato alcanza la novena posición con 38 puntos y se acerca sigilosamente al Audax Italiano, que se quedó en el séptimo puesto con 43 unidades.