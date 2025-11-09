;

VIDEO. Lo celebran en Macul: Huachipato venció a Audax Italiano y le allanó el camino a Colo Colo hacia copas internacionales

Los “Acereros” tumbaron al conjunto itálico, que ve cómo los albos se le acercan en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Este domingo, Huachipato se impuso como local ante Audax Italiano por 2-1 por la fecha 27 del Campeonato Nacional, en un resultado que se celebró en Talcahuano, pero también en Macul.

En el Estadio CAP, los “acereros” consiguieron un triunfo que los llena de ilusión en su afán de clasificar a la Copa Sudamericana y, a su vez, le dieron una mano a Colo Colo, que esperaba que los itálicos dejaran puntos para acercarse en la misma lucha.

La apertura de la cuenta para los locales fue obra de Santiago Silva (20′), quien, tras una serie de rebotes en el área visitante luego de un tiro de esquina, logró empujar el balón al fondo del arco defendido por Tomás Ahumada.

Revisa también:

ADN

Los dirigidos por Jaime García ampliaron su ventaja en el segundo tiempo con un gol de Rafael Caroca (71′), quien se sumó al ataque en un contragolpe y definió sin problemas tras una carambola en la zaga itálica.

Lejos de venirse abajo, los de La Florida encontraron rápidamente el descuento tras una buena jugada colectiva entre Leonardo Valencia y Eduardo Vargas, quien envió un centro para que Lautaro Palacios (79′) definiera con una gran pirueta, venciendo a Rodrigo Odriozola.

Con el triunfo conseguido, Huachipato alcanza la novena posición con 38 puntos y se acerca sigilosamente al Audax Italiano, que se quedó en el séptimo puesto con 43 unidades.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad