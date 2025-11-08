O’Higgins hace pesar su localía para meterle presión a la UC y la U en la lucha por el “Chile 2″ / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En el cierre de la jornada sabatina por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, O’Higgins y Ñublense tuvieron el encuentro con más goles del día, el cual terminó con triunfo celeste.

El partido comenzó de la mejor manera posible para el “Capo de Provincia”, con un activo Martin Sarrafiore, que a los pocos minutos de iniciado estrelló un gran remate en el vertical izquierdo de Nicola Pérez.

Sin embargo, el trasandino logró redimirse al asistir de manera impecable a Maximiliano Romero, que abrió la cuenta para O’Higgins al minuto 12.

Para mejor, en torno a las pretensiones “celestes”, Ñublense se quedó con 10 jugadores tras la revisión VAR que llevó al juez Piero Maza a mostrarle tarjeta roja a Gabriel Graciani al minuto 27.

🔵🇧🇼⚽ Se impone el Capo de Provincia



Asistencia de Martín Sarrafiore y Maximiliano Romero puso la ventaja de O'Higgins ante Ñublense, en el cierre del #MatchdaySábado, por la Fecha 27 de la #LigaDePrimera 2025.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 8, 2025

Sin embargo, una falta leve sobre Lorenzo Reyes le permitió a los de Chillán lograr el empate mediante lanzamiento penal que cambió por gol Federico Mateos al minuto 37.

👹🔴⚽ El Diablo Rojo pone la paridad



Federico Mateos desde los 12 pasos puso el empate de Ñublense ante O'Higgins, en el cierre del #MatchdaySábado.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 9, 2025

Con poca paciencia para manejar el balón para sacar ventaja del jugador de más, los de Rancagua dejaron espacios que Matías Plaza explotó para la remontada de los “Diablos Rojos” al minuto 64.

Sin embargo, en cinco minutos, los dirigidos de Francisco Meneghini no dieron su brazo a torcer en casa: primero, tras una larga deliberación del VAR, se validó un rebote de Brayan Rabello para el empate parcial; y luego, Luis Pavez, con una gran contorsión en área rival, concretó la gran reacción rancagüina.

🤩⚽🇧🇼 HAY QUE CERRAR EL ESTADIOOOOO...



Con este GO-LA-ZO, Luis Pavez expone su caso para quedarse con el GOL DEL AÑO en la #LigaDePrimera 2025, en el duelo entre O'Higgins y Ñublense que puso fin al #MatchdaySábado de la Fecha 27.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 9, 2025

Ñublense ya no pudo levantarse más tras dilapidar la ventaja y terminó sufriendo otro gol, ahora mediante un dudoso penal que Francisco González convirtió para el 4-2 final.

Con esta victoria, O’Higgins enciende la pelea por el “Chile 2″ al llegar a 50 unidades, quedando a un punto de la UC y poniéndole tarea a la U de Chile, que debe ganar a Deportes Limache con tal de mantenerse en la batalla a tres fechas del final del Campeonato Nacional 2025.