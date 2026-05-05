Por hasta 12 horas: Aguas Andinas anuncia corte de agua este martes 5 de mayo en una comuna de la RM / Getty Images

Un nuevo corte de agua afectará a Santiago. Así lo dio a conocer Aguas Andinas, quienes informaron que durante la tarde de este martes 5 de mayo se producirán interrupciones en el suministro de una comuna de la región Metropolitana.

De acuerdo a lo comunicado por la empresa, el corte de agua se debe a un cambio de válvula en el sector afectado. En tanto, este se podría prolongar por hasta 12 horas.

Cabe señalar que la interrupción en el suministro es en un sector acotado de la comuna, es decir, no en la totalidad de la misma.

A continuación, el horario y el sector afectado por el corte de agua este martes en la capital:

Renca: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas del miércoles 6 de mayo.