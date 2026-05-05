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Por hasta 12 horas: Aguas Andinas anuncia corte de agua este martes 5 de mayo en una comuna de la RM

Revisa acá los horarios y los sectores afectados por la interrupción del suministro en Santiago.

Sebastián Escares

Por hasta 12 horas: Aguas Andinas anuncia corte de agua este martes 5 de mayo en una comuna de la RM

Por hasta 12 horas: Aguas Andinas anuncia corte de agua este martes 5 de mayo en una comuna de la RM / Getty Images

Un nuevo corte de agua afectará a Santiago. Así lo dio a conocer Aguas Andinas, quienes informaron que durante la tarde de este martes 5 de mayo se producirán interrupciones en el suministro de una comuna de la región Metropolitana.

De acuerdo a lo comunicado por la empresa, el corte de agua se debe a un cambio de válvula en el sector afectado. En tanto, este se podría prolongar por hasta 12 horas.

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Cabe señalar que la interrupción en el suministro es en un sector acotado de la comuna, es decir, no en la totalidad de la misma.

A continuación, el horario y el sector afectado por el corte de agua este martes en la capital:

  • Renca: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas del miércoles 6 de mayo.
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