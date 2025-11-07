;

VIDEOS. La ilusión de quedarse en Primera: Deportes Iquique derrotó a Unión La Calera y sigue en la lucha por no caer a la Primera B

Los ‘dragones celestes’ fueron hasta el Nicolás Chahuán Nazar para ganar tres puntos de oro.

Este viernes por la noche, con un partido de necesitados, arrancó la jornada 27 del Campeonato Nacional, instancia donde Deportes Iquique sumó tres puntos de oro en su lucha por no bajar a la Primera B: venció a Unión La Calera.

Apenas iniciado el compromiso, Álvaro Ramos (9′) abrió el marcador para los ‘dragones celestes’, pero Joaquín Soto (29′) marcó el empate ‘cementero’.

Sin embargo, Misael Dávila (33′) volvió a poner en ventaja a los nortinos para darle ilusión a su equipo en la misión de no caer al descenso con miras a la temporada 2026.

Con la victoria, Deportes Iquique sumó 18 puntos y quedó a tres de Unión Española y a cuatro de Deportes Limache, quienes juegan con Colo Colo y la U, respectivamente.

En la próxima fecha (28), Deportes Iquique recibirá en el Estadio Tierra de Campeones a Cobresal en lo que será otra final por no bajar a la Primera B. Unión La Calera por su parte, visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Los goles del partido

