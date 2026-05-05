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Vuelco en el futuro de Luciano Cabral: podría salir de Independiente y regresar a un viejo conocido

El volante chileno no es considerado por Gustavo Quinteros y podría dejar el elenco de Avellaneda en el segundo semestre.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Luciano Cabral no lo pasa bien en Independiente. Tras destacar en sus primeros partidos, el habilidoso volante de 31 años perdió protagonismo con la llegada de Gustavo Quinteros y actualmente no es considerado en el equipo de Avellaneda.

En los últimos cinco partidos, el ex Coquimbo Unido no ha sumado un solo minuto en cancha. Su última actuación fue el pasado 27 de marzo por Copa Argentina, cuando enfrentó al humilde Atenas de Río Cuarto y anotó en la victoria del “Rojo” por 4-2.

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Con este panorama, el mediocampista nacional podría darle un giro radical a su carrera. Según informó el periodista trasandino Nelson Lafit, Cabral no seguiría en Independiente de cara al segundo semestre y podría retonar a un viejo conocido.

Se trata de Argentinos Juniors, club donde el volante hizo su debut en Primera División en 2014 y permaneció hasta 2016, antes de saltar al Athletico Paranaense de Brasil.

De acuerdo a la información, el conjunto donde milita Brayan Cortés ve con buenos ojos el regreso del volante y buscaría repatriarlo en el próximo mercado invernal, pensando en la segunda parte del año.

Lo cierto es que Luciano Cabral tiene contrato con Independiente hasta diciembre de 2027. En caso de no concretarse su salida, el exseleccionado de La Roja deberá seguir peleando por un lugar en Avellaneda, donde suma apenas nueve partidos jugados y dos goles en lo que va de 2026.

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