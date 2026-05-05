Fingían ser funcionarios de la PDI: detienen a pareja que robaba a la salida de bancos en Santiago

Durante este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) informó la detención de una pareja —un hombre y una mujer— acusada de participar en robos bajo la modalidad de “salida de bancos” en el centro de Santiago.

Según los antecedentes de la investigación, ambos imputados, de nacionalidad chilena y vinculados entre sí, formarían parte de un clan familiar dedicado a delitos contra la propiedad y las personas.

En ese contexto, fueron relacionados con un violento hecho ocurrido en enero pasado, cuando una víctima fue interceptada tras retirar $29 millones desde una entidad bancaria.

De acuerdo con lo establecido por la PDI, los detenidos utilizaban una estrategia de engaño, haciéndose pasar por funcionarios policiales para acercarse a sus víctimas.

En el caso investigado, una mujer simuló un control de identidad y, junto a otros sujetos armados, intimidaron al afectado, lo subieron a un vehículo y lo retuvieron durante un periodo de tiempo, para luego sustraerle el dinero y abandonarlo en las cercanías del Parque Forestal.

El inspector de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte, Juan Meyers, explicó que “logramos identificar a los integrantes de esta banda criminal, percatándonos que se trata de un clan familiar que tiene diversos antecedentes policiales, experiencia en el área, debido a que se dedican a delitos contra la propiedad y contra las personas”.

En esa línea, el funcionario detalló que el grupo operaba de manera coordinada, utilizando llamados telefónicos y aplicaciones de mensajería para seguir a las víctimas tras realizar retiros de dinero desde bancos, aprovechando momentos de vulnerabilidad para concretar los delitos.

Pese a que algunos integrantes ya habían sido detenidos previamente y mantenían medidas cautelares, la investigación estableció que continuaban participando en estos ilícitos, manteniendo la coordinación para ejecutar los robos.

Finalmente, los imputados fueron puestos a disposición de la justicia y quedaron en prisión preventiva, fijándose un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.