Gratis y con 28 películas: Festival de Cine Europeo 2026 anuncia nueva edición en Chile

El Festival de Cine Europeo 2026 anunció su edición número 28 en Chile, con una programación gratuita que reunirá 28 películas de 21 países entre el 12 y el 17 de mayo.

La sede principal será la Cineteca Nacional de Chile, en Santiago, aunque también habrá funciones especiales en el Museo Interactivo Mirador (MIM).

La muestra, organizada por la Unión Europea en Chile en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, embajadas, centros culturales e institutos binacionales, busca acercar al público local a producciones europeas recientes, estrenadas entre 2023 y 2025.

Cine europeo gratis, películas premiadas y actividades especiales

Entre los títulos destacados aparecen Three Kilometres to the End of the World, de Rumania, presentada en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes; Ingeborg Bachmann – Viaje hacia el desierto, de la directora alemana Margarethe von Trotta; y el documental francés Lumière, l’aventure continue!, de Thierry Frémaux.

La apertura estará a cargo de FolleMente, comedia italiana de Paolo Genovese, que aborda las relaciones humanas y la vida afectiva desde una mirada contemporánea. Además, la programación incluirá dramas, documentales, cine familiar, infantil y animación, con temas como memoria, identidad, vínculos familiares y transformaciones culturales.

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, valoró la realización del encuentro y afirmó que “reafirma y fortalece la valiosa relación entre Chile y la Unión Europea”. Además, destacó que el festival permite el intercambio de obras, artistas y coproducciones audiovisuales.

Por su parte, la embajadora de la UE en Chile, Claudia Gintersdorfer, sostuvo que la muestra “abre cada año en Chile una ventana al mejor cine europeo, que rara vez llega a las salas comerciales”.

La edición también contempla paneles sobre industrias creativas y coproducción internacional. Uno de los invitados será el documentalista polaco Pawel Wysoczanski, quien presentará Mensch y participará en un conversatorio abierto el 13 de mayo a las 18:00 horas.

Las entradas serán liberadas y podrán obtenerse a través del sitio oficial del festival (pinchar acá).