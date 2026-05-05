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Famoso locutor radial chileno sufre violenta agresión: compartió dura foto desde el hospital

“El caso ya está siendo investigado como corresponde”, explicó Rolando Ramos.

Javier Méndez

Famoso locutor radial chileno sufre violenta agresión: compartió dura foto desde el hospital

Esta semana el conocido locutor Rolando Ramos compartió una dura publicación a través de su cuenta de Instagram. El comunicador de 65 años reveló que fue víctima de una violenta agresión por la espalda el lunes 4 de mayo.

Según explicó en la descripción del post, todo ocurrió en la estación de Metro Bilbao, mientras se dirigía a su casa luego de dar clases.

Se trata de una agresión cobarde, inesperada y sin motivo aparente, que solo buscó causar daño físico y psicológico”, explicó.

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Acorde a su relato, sufrió una herida grave en la cabeza de más de diez centímetros y le dieron licencia médica por 17 días. “El caso ya está siendo investigado como corresponde”, aseguró a sus seguidores.

“Agradezco profundamente la rápida y profesional atención del personal de Metro de Santiago y de la Mutual de Seguridad”, sumó Ramos. “Espero recuperarme pronto y poder sobrellevar este difícil momento. Por favor, cuídense mucho”, cerró.

Cabe recordar que el profesional ha tenido una extensa trayectoria en el dial con programas como Melodías Subterráneas, La Alcantarilla Gaseosa, Los Bacalaos Daos.

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