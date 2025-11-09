;

VIDEOS. Respiran los “ruleteros”: Everton amargó a Cobresal en la altura y cortó una racha de cinco partidos sin ganar

Pese a tomar una buena ventaja desde temprano, los viñamarinos terminaron encomendándose a las atajadas de Ignacio González para triunfar.

Javier Catalán

FOTO:ALEX CASTILLO/AGENCIA UNO

FOTO:ALEX CASTILLO/AGENCIA UNO / ALEX CASTILLO / AGENCIA UNO

En la altura de El Salvador, Everton cerró la fecha 27 del Campeonato Nacional con un revitalizador triunfo 2-1 sobre Cobresal.

En un encuentro clave en los extremos de la tabla, los “ruleteros” tomaron un respiro en la lucha por alejarse de la zona de descenso, mientras que los “mineros” cedieron terreno en su deseo de clasificar a una copa internacional.

El primer gol del conjunto dirigido por Javier Torrente fue obra de Alan Medina (15′), quien sacó un potente remate desde media distancia que, tras un leve desvío en un defensor rival, terminó colándose en el arco de Alejandro Santander.

Revisa también:

ADN

Antes de irse al descanso, el cuadro viñamarino consiguió ampliar la ventaja con otro gran gol. En esta ocasión, Julián Alfaro (39′) controló de manera exquisita un pase bombeado de Sebastián Sosa y remató cruzado para poner el 2-0.

Todo se complicó para los “ruleteros” en el minuto 65, cuando Alan Medina fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Desde entonces, todo fue para los mineros, que lograron el descuento a través de Cristopher Barrera (83′).

Con este triunfo, Everton alcanzó la decimotercera posición con 26 puntos, escapando a cinco de Unión Española, que marca la zona de descenso. Por su parte, Cobresal se mantuvo en el sexto puesto con 44 unidades y ve cómo se le acerca Colo Colo, que ya suma 41.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad