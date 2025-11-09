En la altura de El Salvador, Everton cerró la fecha 27 del Campeonato Nacional con un revitalizador triunfo 2-1 sobre Cobresal.

En un encuentro clave en los extremos de la tabla, los “ruleteros” tomaron un respiro en la lucha por alejarse de la zona de descenso, mientras que los “mineros” cedieron terreno en su deseo de clasificar a una copa internacional.

El primer gol del conjunto dirigido por Javier Torrente fue obra de Alan Medina (15′), quien sacó un potente remate desde media distancia que, tras un leve desvío en un defensor rival, terminó colándose en el arco de Alejandro Santander.

Antes de irse al descanso, el cuadro viñamarino consiguió ampliar la ventaja con otro gran gol. En esta ocasión, Julián Alfaro (39′) controló de manera exquisita un pase bombeado de Sebastián Sosa y remató cruzado para poner el 2-0.

Todo se complicó para los “ruleteros” en el minuto 65, cuando Alan Medina fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Desde entonces, todo fue para los “mineros”, que lograron el descuento a través de Cristopher Barrera (83′).

Con este triunfo, Everton alcanzó la decimotercera posición con 26 puntos, escapando a cinco de Unión Española, que marca la zona de descenso. Por su parte, Cobresal se mantuvo en el sexto puesto con 44 unidades y ve cómo se le acerca Colo Colo, que ya suma 41.