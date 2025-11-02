;

VIDEOS. Solo Colo Colo le ganó: la intratable campaña que consagró a Coquimbo Unido como campeón del fútbol chileno

El ‘pirata’ tocó el cielo por primera vez en su historia este domingo y estos son todos los rivales que superó para ser el mejor de todos.

Gonzalo Miranda

La campaña que terminó con el título de Coquimbo Unido

La campaña que terminó con el título de Coquimbo Unido

Se sabía hace semanas, pero recién este domingo se consagró. Coquimbo Unido es el flamante nuevo campeón del fútbol chileno tras 26 fechas donde fue el mejor de todos.

Fue un 14 de febrero del 2025 cuando el coqueteo de los “piratas” con la corona del fútbol chileno arrancó: en esa jornada, goleó 3-0 a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones.

Luego, durante el semestre, mostró una irregularidad que, de cualquier forma, no le impidió terminar como “campeón del invierno”.

Cedió empates ante Cobresal, Everton, Huachipato, Ñublense y Palestino, mientras que su única derrota, hasta el momento en todo el Campeonato Nacional, fue ante Colo Colo en el Estadio Monumental por la fecha 9.

Pero desde la fecha 13, en su clásico ante Deportes La Serena, comenzó una racha de 14 victorias consecutivas que este domingo lo terminaron catapultando como el mejor equipo de todos.

Los ‘papayeros’, Universidad de Chile y la Unión Española cayeron ante el ‘barbón’ en el cierre de la primera rueda, para luego, en el segundo semestre, ganarles a todos: Deportes Iquique, Universidad Católica, Deportes Limache, Cobresal, Everton, Audax, Huachipato, Ñublense, Colo Colo, O’Higgins y Unión La Calera.

El Campeonato Nacional 2025 de Coquimbo Unido

Segunda rueda

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad