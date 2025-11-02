VIDEOS. Solo Colo Colo le ganó: la intratable campaña que consagró a Coquimbo Unido como campeón del fútbol chileno
El ‘pirata’ tocó el cielo por primera vez en su historia este domingo y estos son todos los rivales que superó para ser el mejor de todos.
Se sabía hace semanas, pero recién este domingo se consagró. Coquimbo Unido es el flamante nuevo campeón del fútbol chileno tras 26 fechas donde fue el mejor de todos.
Fue un 14 de febrero del 2025 cuando el coqueteo de los “piratas” con la corona del fútbol chileno arrancó: en esa jornada, goleó 3-0 a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones.
Luego, durante el semestre, mostró una irregularidad que, de cualquier forma, no le impidió terminar como “campeón del invierno”.
Cedió empates ante Cobresal, Everton, Huachipato, Ñublense y Palestino, mientras que su única derrota, hasta el momento en todo el Campeonato Nacional, fue ante Colo Colo en el Estadio Monumental por la fecha 9.
Pero desde la fecha 13, en su clásico ante Deportes La Serena, comenzó una racha de 14 victorias consecutivas que este domingo lo terminaron catapultando como el mejor equipo de todos.
Los ‘papayeros’, Universidad de Chile y la Unión Española cayeron ante el ‘barbón’ en el cierre de la primera rueda, para luego, en el segundo semestre, ganarles a todos: Deportes Iquique, Universidad Católica, Deportes Limache, Cobresal, Everton, Audax, Huachipato, Ñublense, Colo Colo, O’Higgins y Unión La Calera.
El Campeonato Nacional 2025 de Coquimbo Unido
- J02 | Coquimbo Unido 1-0 Universidad Católica
- J03 | Deportes Limache 0-1 Coquimbo Unido
- J04 | Coquimbo Unido 1-1 Cobresal
- J05 | Coquimbo Unido 0-0 Everton
- J06 | Audax Italiano 1-2 Coquimbo Unido
- J07 | Coquimbo Unido 0-0 Huachipato
- J08 | Ñublense 0-0 Coquimbo Unido
- J09 | Colo Colo 2-0 Coquimbo Unido
- J10 | Coquimbo Unido 2-0 O’Higgins
- J11 | Unión La Calera 0-1 Coquimbo Unido
- J12 | Coquimbo Unido 0-0 Palestino
- J13 | Deportes La Serena 2-4 Coquimbo Unido
Segunda rueda
- J18 | Coquimbo Unido 2-1 Deportes Limache
- J19 | Cobresal 1-2 Coquimbo Unido
- J20 | Everton 1-2 Coquimbo Unido
- J21 | Coquimbo Unido 1-0 Audax Italiano
- J22 | Huachipato 0-1 Coquimbo Unido
- J23 | Coquimbo Unido 2-1 Ñublense
- J24 | Coquimbo Unido 1-0 Colo Colo
- J25 | O’Higgins 0-1 Coquimbo Unido
- J26 | Coquimbo Unido 2-0 Unión La Calera
- J27 | Palestino vs. Coquimbo Unido
- J28 | Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena
- J29 | Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido
- J30 | Coquimbo Unido vs. Unión Española
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.