La campaña que terminó con el título de Coquimbo Unido

Se sabía hace semanas, pero recién este domingo se consagró. Coquimbo Unido es el flamante nuevo campeón del fútbol chileno tras 26 fechas donde fue el mejor de todos.

Fue un 14 de febrero del 2025 cuando el coqueteo de los “piratas” con la corona del fútbol chileno arrancó: en esa jornada, goleó 3-0 a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones.

Luego, durante el semestre, mostró una irregularidad que, de cualquier forma, no le impidió terminar como “campeón del invierno”.

Cedió empates ante Cobresal, Everton, Huachipato, Ñublense y Palestino, mientras que su única derrota, hasta el momento en todo el Campeonato Nacional, fue ante Colo Colo en el Estadio Monumental por la fecha 9.

Pero desde la fecha 13, en su clásico ante Deportes La Serena, comenzó una racha de 14 victorias consecutivas que este domingo lo terminaron catapultando como el mejor equipo de todos.

Los ‘papayeros’, Universidad de Chile y la Unión Española cayeron ante el ‘barbón’ en el cierre de la primera rueda, para luego, en el segundo semestre, ganarles a todos: Deportes Iquique, Universidad Católica, Deportes Limache, Cobresal, Everton, Audax, Huachipato, Ñublense, Colo Colo, O’Higgins y Unión La Calera.

El Campeonato Nacional 2025 de Coquimbo Unido

Segunda rueda