VIDEO. Los Tenores analizan el empate de Colo Colo ante Limache y el problema de las barras bravas en el fútbol chileno

En el programa de este martes, nuestros panelistas comentaron el nuevo tropiezo albo, los hechos de violencia que se han vivido últimamente en los estadios de Chile y mucho más.

En la edición de Los Tenores de este martes 28 de octubre, nuestros panelistas analizaron el empate de Colo Colo ante Deportes Limache y escucharon las declaraciones de Fernando Ortiz tras el encuentro.

Leo Burgueño, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron las palabras del Ministro de Seguridad, Luis Cordero, sobre el vínculo de las barras bravas con los clubes de fútbol, en el marco de la investigación de una persona vinculada al narcotráfico que tiene nexos con un funcionario de Azul Azul.

Además, supieron de la denuncia de la Universidad Católica a Lucas Assadi ante la ANFP por su comportamiento en el Clásico Universitario, la reprogramación del partido de la UC ante O’Higgins y escucharon la conferencia de prensa de Gabriel Castellón en la U.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 28 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también votaron una nueva versión del Futbolómetro de ADN, en la que escogieron a Diego “Mono” Sánchez como la figura de la fecha 25 del Campeonato Nacional.

