Gabriel Castellón, arquero de Universidad de Chile, habló en rueda de prensa este martes y anticipó la revancha contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

“Creo que el partido será parecido al de ida. Obviamente, el local tiene la responsabilidad de salir a buscar un poco más el partido. Ellos juegan en su estadio, con su hinchada, pero nosotros no nos preocupamos de lo externo, sino de lo que pasa dentro de la cancha”, señaló el guardameta azul.

En la misma línea, reconoció que la U pagó caro los errores en sus últimos partidos. “No tenemos que cometer los errores que cometimos en la ida, no dar ningún margen. Lamentablemente nos están marcando goles por pequeños detalles, y eso nos está costando los partidos”, indicó.

Revisa también: Es chileno, llegó a Argentina para ser entrenador y hoy prepara a Lanús para enfrentar a la U en Copa Sudamericana: la historia de Sebastián Mardones

“Chile es como un país europeo, me siento muy segura aquí… Realmente me sorprendió”

A pesar de la reciente derrota en el Clásico Universitario, Castellón aseguró “las sensaciones siempre han sido positivas. El mensaje que nos entrega el profe es que no podemos bajar la cabeza. Termina un partido y ya tenemos que pensar en el otro. Estamos bien positivos, sabemos que la llave todavía está abierta”.

Además, el portero lamentó la baja de Lucas Assadi, quien sufrió una lesión ante la UC. “Obviamente, para nosotros es una baja muy sensible. Lucas estaba siendo un jugador muy determinante. Sentiremos esa baja, paro con mis compañeros nos estamos preparando de buena manera para el partido”, sostuvo.

“La situación en Argentina va a ser hostil”

Universidad de Chile volverá a jugar en Argentina dos meses después de los violentos hechos ocurridos en el estadio de Independiente. Por lo mismo, Gabriel Castellón afirmó: “Sabemos que nuestro regreso a Argentina será un tema, la situación va a ser hostil, primero por lo que pasó con Independiente y también por lo que ocurrió en el Mundial Sub 20, donde Argentina perdió la final. Se ha generado mucha rivalidad”.

“Yo siempre estoy en contra de cualquier agresión. Lanús igual sufrió un accidente cuando vinieron a jugar a Chile. Estoy en contra de eso. El fútbol es lo más lindo que hay y se tiene que definir en cancha, no por una agresión”, concluyó el golero azul.

Lanús y la U se medirán este jueves 30 de octubre, a las 19.00 horas, en el estadio La Fortaleza. Por ahora la llave se encuentra igualada 2-2.