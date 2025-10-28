;

Everton deja a 15 hinchas con prohibición de acceso a los estadios tras invadir la cancha ante la UC

El cuadro ruletero anunció una querella contra los responsables de los incidentes en Sausalito.

Carlos Madariaga

Everton deja a 15 hinchas con prohibición de acceso a los estadios tras invadir la cancha ante la UC

El pasado 19 de octubre, un grupo de fanáticos de Everton, molestos por el presente del club, que está peleando por evitar el descenso, ingresaron a la cancha del Sausalito en el cierre de su partido contra la UC.

A poco más de una semana de lo ocurrido, el elenco de Viña del Mar anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables.

Revisa también:

ADN

“Estas personas no representan a la familia evertoniana y haremos todo lo posible para que unos pocos no afecten a toda la ciudad”, planteó el gerente general de Everton, Rodrigo Robles, a través de un comunicado.

Junto con lo anterior, en el elenco ruletero anunciaron que ya hay 15 hinchas que quedaron con prohibición de acceso a los estadios tras ingresar al césped de Sausalito.

El departamento de Operaciones y Seguridad de la ANFP dispone de un moderno sistema biométrico forense y ya tenemos 15 identificados, a quienes se les aplicó el código 102 de derecho de admisión. La investigación sigue en curso y trabajaremos hasta tenerlos a todos”, concluyeron en Everton.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad