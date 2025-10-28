Everton deja a 15 hinchas con prohibición de acceso a los estadios tras invadir la cancha ante la UC

El pasado 19 de octubre, un grupo de fanáticos de Everton, molestos por el presente del club, que está peleando por evitar el descenso, ingresaron a la cancha del Sausalito en el cierre de su partido contra la UC.

A poco más de una semana de lo ocurrido, el elenco de Viña del Mar anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables.

“Estas personas no representan a la familia evertoniana y haremos todo lo posible para que unos pocos no afecten a toda la ciudad”, planteó el gerente general de Everton, Rodrigo Robles, a través de un comunicado.

Junto con lo anterior, en el elenco ruletero anunciaron que ya hay 15 hinchas que quedaron con prohibición de acceso a los estadios tras ingresar al césped de Sausalito.

“El departamento de Operaciones y Seguridad de la ANFP dispone de un moderno sistema biométrico forense y ya tenemos 15 identificados, a quienes se les aplicó el código 102 de derecho de admisión. La investigación sigue en curso y trabajaremos hasta tenerlos a todos”, concluyeron en Everton.