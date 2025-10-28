;

VIDEO. Es una leyenda como futbolista en Barcelona, estuvo preso por agresión sexual y hoy vuelve como predicador religioso

A sus 42 años, el exdeportista compartió su testimonio de fe frente a decenas de feligreses.

Nelson Quiroz

Captura

Captura

El exfutbolista brasileño Dani Alves, recordado por su exitosa carrera en el FC Barcelona y la selección de Brasil, sorprendió con una nueva faceta lejos de las canchas: la de predicador evangélico.

A sus 42 años, el otrora lateral derecho reapareció públicamente en la Iglesia Elim de Girona, donde compartió su testimonio de fe frente a decenas de feligreses.

ADN

Getty Images / Europa Press News

Alves, quien pasó más de un año en prisión acusado de agresión sexual, fue absuelto en marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras una decisión que revocó la condena inicial de cuatro años y medio.

Desde entonces, el deportista asegura haber experimentado una profunda transformación espiritual que lo llevó a “hacer un pacto con Dios” durante su encierro.

ADN

“Hay que tomarse en serio las cosas de Dios y tener fe. Yo soy la prueba de eso. Lo que Dios promete, lo cumple”, declaró Alves durante su intervención en el congreso juvenil de la iglesia. Micrófono en mano, el exjugador relató que fue “rescatado” en medio de su peor momento, cuando —según dijo— un “mensajero de Dios” lo acercó al camino de la fe.

Congregación Elim

La congregación Elim, de raíz pentecostal y con fuerte presencia latinoamericana, se ubica en el barrio Domeny de Girona y es dirigida por el pastor Jimmy Martín. Allí, Alves participó activamente en los cantos, oraciones y momentos de reflexión, completamente integrado en la ceremonia.

Desde su conversión, el brasileño comparte mensajes religiosos y pasajes bíblicos en redes sociales, donde se describe como “discípulo de Cristo Jesús”. Además, se ha dejado ver en varios cultos semanales, consolidando su nueva identidad espiritual.

El cambio en la vida del exdefensa llega tras un periodo turbulento que afectó también su relación con la modelo Joana Sanz, con quien recientemente tuvo un hijo. Ahora, Dani Alves busca rehacer su vida desde la fe, alejándose del fútbol y abrazando un mensaje de esperanza y redención.

ADN

Getty Images / PAU BARRENA

De ídolo del Barcelona a predicador en Girona, el exfutbolista brasileño asegura haber encontrado “su verdadero propósito” en la palabra de Dios.

@chacon2178

la fe que transforma, Dani Alves! de futbolista a predicador de la palabra la gloria solo es para Dios

♬ sonido original - Camila y Josué

