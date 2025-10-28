Este martes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El panel eligió a la figura, la revelación y la polémica.

El desglose del Futbolómetro de ADN

La revelación: tres nombres

En una elección repartida, nuestros panelistas premiaron a tres jugadores en esta categoría: Alfred Canales, de Universidad Católica; Luis Felipe Maluenda, de Deportes Limache; y Félix Triñanes, de Cobresal.

⚽⚪🔵¡Y LLEGÓ EL PRIMERO!



Alfred Canales se acomodó y no dudó en rematar desde la distancia, para abrir la cuenta en este #ClásicoUniversitario201.



El gol de #LosCruzados a #LaU, dejó la bella imagen de Patricio Toledo celebrando en las gradas🥹 pic.twitter.com/4xWulwV1kP — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 26, 2025

La polémica

En este punto, la mesa apuntó a los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional entre los propios barristas de Colo Colo, quienes en pleno partido ante Limache, protagonizaron peleas en las galerías del recinto.

La figura de la fecha

Los Tenores escogieron a Diego “Mono” Sánchez, arquero de Coquimbo Unido, como el mejor jugador de la jornada 25 del Campeonato Nacional. El penal atajado y la gran actuación que tuvo ante O’Higgins inclinaron la votación a su favor.