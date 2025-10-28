VIDEOS. Futbolómetro de ADN: Diego “Mono” Sánchez es elegido la figura de la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025
Los Tenores también escogieron a la revelación y la polémica tras los partidos que se jugaron el fin de semana.
Este martes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El panel eligió a la figura, la revelación y la polémica.
El desglose del Futbolómetro de ADN
La revelación: tres nombres
En una elección repartida, nuestros panelistas premiaron a tres jugadores en esta categoría: Alfred Canales, de Universidad Católica; Luis Felipe Maluenda, de Deportes Limache; y Félix Triñanes, de Cobresal.
La polémica
En este punto, la mesa apuntó a los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional entre los propios barristas de Colo Colo, quienes en pleno partido ante Limache, protagonizaron peleas en las galerías del recinto.
La figura de la fecha
Los Tenores escogieron a Diego “Mono” Sánchez, arquero de Coquimbo Unido, como el mejor jugador de la jornada 25 del Campeonato Nacional. El penal atajado y la gran actuación que tuvo ante O’Higgins inclinaron la votación a su favor.
