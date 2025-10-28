;

VIDEOS. Futbolómetro de ADN: Diego “Mono” Sánchez es elegido la figura de la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025

Los Tenores también escogieron a la revelación y la polémica tras los partidos que se jugaron el fin de semana.

Javier Catalán

FOTO:CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

FOTO:CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

Este martes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El panel eligió a la figura, la revelación y la polémica.

El desglose del Futbolómetro de ADN

Revisa también:

ADN

La revelación: tres nombres

En una elección repartida, nuestros panelistas premiaron a tres jugadores en esta categoría: Alfred Canales, de Universidad Católica; Luis Felipe Maluenda, de Deportes Limache; y Félix Triñanes, de Cobresal.

La polémica

En este punto, la mesa apuntó a los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional entre los propios barristas de Colo Colo, quienes en pleno partido ante Limache, protagonizaron peleas en las galerías del recinto.

La figura de la fecha

Los Tenores escogieron a Diego “Mono” Sánchez, arquero de Coquimbo Unido, como el mejor jugador de la jornada 25 del Campeonato Nacional. El penal atajado y la gran actuación que tuvo ante O’Higgins inclinaron la votación a su favor.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad