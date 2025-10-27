“Tendrá que corregir si quiere competir nuevamente con sus compañeros”: el duro mensaje de Fernando Ortiz a Sebastián Vegas

Fernando Ortiz no ha conseguido levantar a Colo Colo y este lunes volvió a perder valiosos puntos en su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana. En conferencia de prensa, el “Tano” analizó el empate con Limache, donde, fiel a su estilo, volvió a mostrar gran positivismo de cara a lo que resta de temporada.

“Hacer un análisis rápido en mi cabeza cuesta, por la forma en que se dio el partido. Hay mucha frustración, tanto de mi parte como de los jugadores. Se nos escapan dos puntos importantes, pero seguimos sumando”, comenzó diciendo el entrenador.

Acerca de cómo el equipo se fue metiendo atrás durante el encuentro, sostuvo: “No era una indicación, se fue dando solo, pero también pudimos haber concretado y no lo supimos aprovechar. El tiempo se acorta para clasificar a una copa, pero aún tenemos partidos por delante en los que se pueden sacar puntos”.

“La decisión de Sebastián Vegas por Jonathan Villagra fue una visualización de mi parte para tener más juego interior. Sobre lo del VAR, no soy de meterme en situaciones arbitrales; ellos tienen su trabajo y no soy quien para juzgar”, agregó.

Al ser consultado por el cansancio que mostró Arturo Vidal en la recta final, aseguró: “No solamente Arturo; hubo un desgaste general en el equipo por tener un hombre menos. Arturo hizo un buen partido. Vicente también estaba cansado, y se nombra a Vidal porque todos los ojos están en él”.

Sobre la nueva expulsión de Sebastián Vegas, reveló: “Son situaciones que tiene que saber manejar. Es un jugador de experiencia y, dentro del límite de cada ocasión, tiene que controlar su temperamento. Tendrá que corregir eso si quiere competir nuevamente con sus compañeros”.

“Estamos en una institución donde hay que ser protagonista en cualquier lugar donde se juegue. Las situaciones las creamos, pero a veces también tomamos malas decisiones. Por momentos se ve el equipo que quiero, y por momentos tenemos que ser más precavidos”, sentenció Fernando Ortiz.