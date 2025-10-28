La UC denunciará a Assadi ante el Tribunal de Disciplina por su escupitajo en el Clásico Universitario / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Las repercusiones del Clásico Universitario no se detienen, fundamentalmente en torno a la situación de Lucas Assadi.

Más allá de la lesión que sufrió en el Claro Arena, su actitud fue cuestionada, considerando el escupitajo y los gestos que hizo una vez que abandonó la cancha.

Considerando aquellas situaciones, el “10″ de la U de Chile estaba expuesto a una citación al Tribunal de Disciplina si es que el juez Juan Lara consignaba la situación en su informe, cosa que finalmente no ocurrió.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, en la UC no se quedaron de brazos cruzados y denunciarán el escupitajo de Lucas Assadi ante la Comisión de Árbitros y el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Ahora la orgánica, que se reúne este martes en Quilin, podría eventualmente citar al volante para analizar la situación.

El Código de Procedimientos de la ANFP indica, en su artículo 63. E, que el “escupir a un rival o a otras personas” implica una suspensión entre seis a quince partidos, castigo que arriesga ahora Lucas Assadi ante la denuncia hecha formalmente por la UC.