;

La UC denunciará a Assadi ante el Tribunal de Disciplina por su escupitajo en el Clásico Universitario

Ante la ausencia de la acción en el informe arbitral, los cruzados tomaron la iniciativa con tal que se sancione al volante azul.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

La UC denunciará a Assadi ante el Tribunal de Disciplina por su escupitajo en el Clásico Universitario

La UC denunciará a Assadi ante el Tribunal de Disciplina por su escupitajo en el Clásico Universitario / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Las repercusiones del Clásico Universitario no se detienen, fundamentalmente en torno a la situación de Lucas Assadi.

Más allá de la lesión que sufrió en el Claro Arena, su actitud fue cuestionada, considerando el escupitajo y los gestos que hizo una vez que abandonó la cancha.

Revisa también:

ADN

Considerando aquellas situaciones, el “10″ de la U de Chile estaba expuesto a una citación al Tribunal de Disciplina si es que el juez Juan Lara consignaba la situación en su informe, cosa que finalmente no ocurrió.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, en la UC no se quedaron de brazos cruzados y denunciarán el escupitajo de Lucas Assadi ante la Comisión de Árbitros y el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Ahora la orgánica, que se reúne este martes en Quilin, podría eventualmente citar al volante para analizar la situación.

El Código de Procedimientos de la ANFP indica, en su artículo 63. E, que el “escupir a un rival o a otras personas” implica una suspensión entre seis a quince partidos, castigo que arriesga ahora Lucas Assadi ante la denuncia hecha formalmente por la UC.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad