PROGRAMACIÓN. Se viene la corona ‘Pirata’: así se jugará la jornada 26 del Campeonato Nacional 2025

El domingo, el cuadro ‘pirata’ tiene una cita con la historia. La UC se mantendrá en Santiago, mientras que Colo Colo y la U irán al sur del país.

Gonzalo Miranda

Hinchas de Coquimbo Unido

Hinchas de Coquimbo Unido

Al fútbol chileno, en Primera División, le restan solo cinco jornadas, de las cuales, la primera se jugará este fin de semana largo a lo largo y ancho del país.

La fecha 26 arrancará el viernes 31 de octubre con dos partidos. Audax Italiano y Cobresal se ven las caras en La Florida, mientras que Deportes Iquique se jugará otra final por la salvación ante Deportes La Serena.

Para el primer día de noviembre, quedaron agendados dos encuentros: Colo Colo visita a Ñublense en Chillán mientras que la UC recibe en el Claro Arena a O’Higgins.

El domingo 2 habrá tres encuentros donde por supuesto las miradas estarán puestas en el norte: Coquimbo Unido puede gritar campeón del fútbol chileno ante Unión La Calera. Antes de eso, la U visitará a Huachipato en Talcahuano.

Finalmente, el lunes 3, Palestino y Deportes Limache cerrarán la jornada de la jornada 26 de la Liga de Primera.

Fecha 26 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos de la nueva jornada los podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 31 de octubre

  • 15:00 hrs | Audax Italiano vs. Cobresal | Bicentenario La Florida
  • 17:30 hrs | Deportes Iquique vs. Deportes La Serena | Tierra de Campeones

Sábado 1 de noviembre

  • 18:00 hrs | Ñublense vs. Colo Colo | Bicentenario Nelson Oyarzún
  • 20:30 hrs | Universidad Católica vs. O’Higgins | Claro Arena

Domingo 2 de noviembre

  • 12:30 hrs | Huachipato vs. Universidad de Chile | Estadio Huachipato
  • 17:30 hrs | Coquimbo Unido vs. Unión La Calera | Francisco Sánchez Rumoroso
  • 20:30 hrs | Everton vs. Unión Española | Sausalito

Lunes 3 de noviembre

  • 19:00 hrs | Palestino vs. Deportes Limache | Municipal La Cisterna

