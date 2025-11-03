VIDEOS. Palestino se mete en la pelea por meterse en Copa Libertadores y deja a Limache con el descenso respirándole en la nuca
Los “árabes” estrenaron las luminarias del Estadio Municipal de La Cisterna con un sólido triunfo ante los “tomateros”.
Bajo el estreno de las luminarias del Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino cerró la fecha 26 del Campeonato Nacional con una sólida victoria ante Deportes Limache.
El cuadro “árabe” abrió la cuenta en el primer tiempo gracias a un gol de Junior Marabel (36′), quien, tras una grave desconcentración en la zaga “tomatera”, aprovechó un preciso centro de Jason León para poner el 1-0.
En la segunda etapa, las cosas empeoraron sobremanera para los “cerveceros”, que se quedaron con uno menos por la expulsión de Daniel “Popín” Castro al minuto del complemento. Sin embargo, apenas unos minutos después consiguieron el empate con un golazo de Facundo Pons (55′).
La sorpresa duró poco en La Cisterna, ya que en la siguiente jugada Junior Arias (59′) volvió a poner en ventaja a los locales con una gran galopada individual.
Con este resultado, Palestino alcanza la cuarta posición del Campeonato Nacional con 45 puntos y complica a Colo Colo en la lucha por la Copa Sudamericana. Por su parte, Deportes Limache sigue comprometido con el descenso, con 22 unidades, a solo una de Unión Española.
