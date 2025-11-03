;

VIDEOS. Palestino se mete en la pelea por meterse en Copa Libertadores y deja a Limache con el descenso respirándole en la nuca

Los “árabes” estrenaron las luminarias del Estadio Municipal de La Cisterna con un sólido triunfo ante los “tomateros”.

Javier Catalán

Palestino se mete en la pelea por meterse en Copa Libertadores y deja a Limache con el descenso respirándole en la nuca

Palestino se mete en la pelea por meterse en Copa Libertadores y deja a Limache con el descenso respirándole en la nuca / ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

Bajo el estreno de las luminarias del Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino cerró la fecha 26 del Campeonato Nacional con una sólida victoria ante Deportes Limache.

El cuadro “árabe” abrió la cuenta en el primer tiempo gracias a un gol de Junior Marabel (36′), quien, tras una grave desconcentración en la zaga “tomatera”, aprovechó un preciso centro de Jason León para poner el 1-0.

En la segunda etapa, las cosas empeoraron sobremanera para los “cerveceros”, que se quedaron con uno menos por la expulsión de Daniel “Popín” Castro al minuto del complemento. Sin embargo, apenas unos minutos después consiguieron el empate con un golazo de Facundo Pons (55′).

Revisa también:

ADN

La sorpresa duró poco en La Cisterna, ya que en la siguiente jugada Junior Arias (59′) volvió a poner en ventaja a los locales con una gran galopada individual.

Con este resultado, Palestino alcanza la cuarta posición del Campeonato Nacional con 45 puntos y complica a Colo Colo en la lucha por la Copa Sudamericana. Por su parte, Deportes Limache sigue comprometido con el descenso, con 22 unidades, a solo una de Unión Española.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad