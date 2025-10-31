;

Cobresal sale airoso de La Florida, complica aún más a Colo Colo y sueña con la Copa Libertadores 2026

Los mineros vencieron como visitantes al Audax Italiano, sumando su tercer triunfo en los últimos cuatro partidos para instalarse en la tercera posición de la tabla.

Carlos Madariaga

Este viernes, la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025 comenzó con Cobresal dando el golpe en el Bicentenario de La Florida al imponerse al Audax Italiano.

Aunque el cuadro de Juan José Ribera se ha hecho fuerte en casa durante toda la temporada, fueron los nortinos los que mostraron mayor efectividad en su juego sobre el césped sintético.

Fue así como, al minuto 22, el juvenil Sergio Carrasco abrió la cuenta para Cobresal, que amplió la diferencia a los 40 minutos con un penal resuelto por el exaudino Jorge Henríquez.

Los floridanos buscaron reaccionar en el complemento, abriendo esperanzas con el descuento de su goleador, Leonardo Valencia, también desde los 12 pasos, al minuto 51.

Con el marcador más estrecho, Audax Italiano manejó el balón, pero careció de profundidad aun cuando tuvo chances en remates de media distancia de Franco Troyansky y Leonardo Valencia. En tanto, Cobresal no pudo sellar el triunfo a través de frustrados contragolpes de Juan Carlos Gaete.

Así las cosas, y pese a un agónico cabezazo de Troyansky en los descuentos, se mantuvo el 2-1 con que los mineros sumaron su tercera victoria en los últimos cuatro partidos, instalándose en el tercer lugar del Campeonato Nacional 2025 con 44 puntos, con lo que por ahora están clasificándose a Copa Libertadores.

Con esto, complican a Colo Colo, que está ahora a siete unidades de ir a Copa Sudamericana, zona que ahora la marca Palestino, con 42 puntos.

En tanto, Audax Italiano se estancó en 43 unidades, entrampándose en el quinto puesto y exponiéndose a perder terreno en la zona de copas internacionales.

