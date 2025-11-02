Everton aguanta con uno menos y Unión Española se lamenta: duelo de necesitados termina en empate

En un duelo de necesitados, Everton y Unión Española repartieron puntos tras igualar 0-0 en el Estadio Sausalito este domingo, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

El equipo viñamarino jugó con uno menos desde el minuto 28 debido a la temprana expulsión de su capitán, Álvaro Madrid.

Así las cosas, los “hispanos” tuvieron la superioridad numérica durante gran parte del partido, sin embargo, no fueron capaces de anotar un gol y se van de Viña del Mar con un punto que no les sirve de mucho.

Con este empate, Unión Española sigue penúltimo con 21 unidades, mientras que Everton se ubica en el decimotercer puesto con 23 puntos.

En la próxima fecha del torneo, el cuadro rojo tendrá que recibir a Colo Colo. En tanto, los “ruleteros” jugarán un partido pendiente contra la U. de Chile a mitad de semana y luego irán al norte para enfrentar a Cobresal.