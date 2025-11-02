;

Everton aguanta con uno menos y Unión Española se lamenta: duelo de necesitados termina en empate

Los “hispanos” dejaron escapar una gran chance y por ahora siguen en zona de descenso.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

En un duelo de necesitados, Everton y Unión Española repartieron puntos tras igualar 0-0 en el Estadio Sausalito este domingo, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

El equipo viñamarino jugó con uno menos desde el minuto 28 debido a la temprana expulsión de su capitán, Álvaro Madrid.

Así las cosas, los “hispanos” tuvieron la superioridad numérica durante gran parte del partido, sin embargo, no fueron capaces de anotar un gol y se van de Viña del Mar con un punto que no les sirve de mucho.

Revisa también:

ADN

Con este empate, Unión Española sigue penúltimo con 21 unidades, mientras que Everton se ubica en el decimotercer puesto con 23 puntos.

En la próxima fecha del torneo, el cuadro rojo tendrá que recibir a Colo Colo. En tanto, los “ruleteros” jugarán un partido pendiente contra la U. de Chile a mitad de semana y luego irán al norte para enfrentar a Cobresal.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad