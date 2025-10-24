;

VIDEO. Los Tenores analizan el empate de la U en Copa Sudamericana y anticipan el Clásico Universitario

En el programa de este viernes, nuestros panelistas desmenuzaron el desarrollo dentro y fuera de la cancha de la igualdad ante Lanús, además de seguir la conferencia de capitanes previa al duelo del domingo y más.

Carlos Madariaga

Los Tenores analizan el empate de la U en Copa Sudamericana y anticipan el Clásico Universitario

Los Tenores analizan el empate de la U en Copa Sudamericana y anticipan el Clásico Universitario / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este viernes 24 de octubre, nuestros panelistas comentaron las repercusiones tras el empate de la U de Chile ante Lanús, por la semifinal ida de la Copa Sudamericana.

Cristián Arcos, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas desmenuzaron las claves deportivas, así como los hechos de violencia contra la delegación trasandina en la previa al compromiso. También siguieron la conferencia de capitanes, con Fernando Zampedri y Marcelo Díaz anticipando el Clásico Universitario.

Revisa también:

ADN

Además, comentaron la particular actualidad de Colo Colo, que este viernes no tuvo en la práctica a su DT, Fernando Ortiz, de cara al juego del lunes ante Deportes Limache.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 24 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

