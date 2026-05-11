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La nueva polémica de Euphoria y Sydney Sweeney: creadoras de OnlyFans acusan representación “tóxica” y “falsa”

La trama protagonizada por la actriz generó controversia por escenas fetichistas y acusaciones de desinformación sobre la plataforma.

Nelson Quiroz

EUPHORIA 3 / HBO

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La tercera temporada de la serie Euphoria volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por las críticas de creadoras de contenido para adultos y modelos de OnlyFans contra la trama protagonizada por Sydney Sweeney.

El personaje de Cassie, interpretado por la actriz estadounidense, inicia una carrera en una plataforma similar a OnlyFans para intentar alcanzar fama y dinero rápido.

Sin embargo, varias escenas del programa, incluyendo secuencias donde aparece disfrazada de bebé o realizando contenido fetichista extremo, provocaron una fuerte reacción en la industria del contenido para adultos.

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EUPHORIA 3 / HBO

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Una de las voces más duras fue la de Maitland Ward, actriz y creadora de contenido en OnlyFans, quien calificó algunas escenas como “extremadamente preocupantes”. En declaraciones a Variety, aseguró que la serie perpetúa el estereotipo de que las trabajadoras sexuales “no tienen brújula moral” y harían cualquier cosa por dinero.

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Ward también criticó que la producción relacione indirectamente el trabajo sexual con abuso o trata de personas. “Hicieron una broma de eso. Yo no me estoy riendo”, señaló.

Las críticas no quedaron ahí. La creadora de contenido Sophie Rain afirmó que la representación de la plataforma está “sobredramatizada” y alejada de la realidad. Según explicó, muchas de las prácticas mostradas en pantalla ni siquiera estarían permitidas en OnlyFans debido a las estrictas políticas de contenido y normas de las empresas de pago.

Otra figura que cuestionó la trama fue Chloe Cherry, actriz de la misma serie y exestrella del cine para adultos, quien aseguró que la historia de Cassie refleja “fantasías extrañas” sobre el trabajo sexual más que una representación realista de la industria.

Pese a las críticas, el creador de la serie, Sam Levinson, defendió la historia y aseguró que la intención era mostrar el lado absurdo y vacío de la obsesión por la fama y la sexualización extrema en internet.

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