Joaquín Lavín llega a Capitán Yáber para visitar a su hijo: “Está pasando un momento muy difícil”

El exalcalde y excandidato presidencial, Joaquín Lavín, llegó este lunes al anexo penitenciario Capitán Yáber, con el objetivo de enrolarse como visita para poder ver a su hijo, el exdiputado Joaquín Lavín León, quien permanece en el recinto tras quedar bajo prisión preventiva.

A su llegada, Lavín evitó profundizar en el caso judicial. “Vengo a enrolarme como un papá que quiere visitar a su hijo, que está pasando un momento muy difícil”, señaló.

El exjefe comunal pidió espacio para completar el procedimiento de registro antes de entregar más declaraciones. “Yo les pido que me dejen enrolar, y después, si quieren conversar un momento”, agregó.

Consultado por el estado de su hijo, Joaquín Lavín indicó que hasta ahora solo ha recibido información a través de la defensa. “Solamente he sabido, por parte de los abogados, que está bien, pero no sé más que eso”, comentó.

El trámite de enrolamiento es necesario para que familiares o cercanos puedan ingresar posteriormente como visitas al recinto penitenciario. En este caso, Lavín explicó que espera conocer durante la jornada los plazos concretos para poder reunirse con el exparlamentario.

“Tengo que enrolarme hoy día y creo que después de un par de días te dejan visitarlo. Eso es lo que voy a averiguar ahora”, sostuvo el exalcalde al ingresar al lugar.

La llegada de Lavín ocurre en medio del impacto político y judicial que ha generado la prisión preventiva decretada contra Joaquín Lavín León, investigado por presuntos delitos vinculados a fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.