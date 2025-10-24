;

Con escalas en Europa y dos amistosos en Rusia: el itinerario de La Roja para la última fecha FIFA del año

La selección chilena viajará a Rusia en noviembre para jugar sus últimos dos partidos del año, frente al combinado local y ante Perú.

Bastián Lizama

Rocío Ayala

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

La selección chilena ya comenzó sus preparativos para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre, donde disputará dos partidos en Rusia frente al cuadro local y ante Perú, rival al que enfrentó hace algunas semanas en La Florida.

Según información de ADN Deportes, La Roja, que estará a cargo de Nicolás Córdova, viajará el domingo 9 de noviembre a Europa, donde realizará una ruta que incluirá paradas en Londres, Turquía y, finalmente, Rusia.

Revisa también:

ADN

Además, existe la posibilidad de que los jugadores convocados que militan en el “Viejo Continente” no viajen a Chile y se integren directamente a la delegación en tierras rusas.

Respecto a la nómina, esta debería ser liberada durante la próxima semana, donde se espera un listado similar de las últimas convocatorias, manteniendo la base de jugadores que vienen trabajando con Nicolás Córdova.

Cabe recordar que La Roja enfrentará el sábado 15 de noviembre a Rusia en condición de visitante, mientras que la nueva versión del Clásico del Pacífico en territorio ruso se llevará a cabo el martes 18 del mismo mes.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad