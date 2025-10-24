Con escalas en Europa y dos amistosos en Rusia: el itinerario de La Roja para la última fecha FIFA del año

La selección chilena ya comenzó sus preparativos para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre, donde disputará dos partidos en Rusia frente al cuadro local y ante Perú, rival al que enfrentó hace algunas semanas en La Florida.

Según información de ADN Deportes, La Roja, que estará a cargo de Nicolás Córdova, viajará el domingo 9 de noviembre a Europa, donde realizará una ruta que incluirá paradas en Londres, Turquía y, finalmente, Rusia.

Además, existe la posibilidad de que los jugadores convocados que militan en el “Viejo Continente” no viajen a Chile y se integren directamente a la delegación en tierras rusas.

Respecto a la nómina, esta debería ser liberada durante la próxima semana, donde se espera un listado similar de las últimas convocatorias, manteniendo la base de jugadores que vienen trabajando con Nicolás Córdova.

Cabe recordar que La Roja enfrentará el sábado 15 de noviembre a Rusia en condición de visitante, mientras que la nueva versión del Clásico del Pacífico en territorio ruso se llevará a cabo el martes 18 del mismo mes.