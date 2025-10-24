Su contrato finaliza en diciembre, pero aspira a extender su contrato en Colo Colo: “Estamos contentos con mi familia aquí” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo afina ya su preparación de cara al juego del lunes, ante Deportes Limache, en el cierre de la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

Al respecto, el central Emiliano Amor fue optimista respecto de lo que puedan hacer contra los “cerveceros”.

“El desafío es mantener el primer tiempo que hicimos contra Coquimbo los 90 minutos. Ojalá el partido se abra rápido. Si no, tener paciencia y mostrar la intensidad que tuvimos los primeros 45, 60 minutos en Coquimbo (...) Siento que en los últimos dos partidos mejoramos muchísimo. Vamos en el camino para clasificar”, explicó el argentino, reconociendo las dificultades que les ha planteado Deportes Limache, al que no le han podido ganar en los tres choques que han tenido en el año.

“Ha sido un rival duro para nosotros. Habrá que estar atentos a las coberturas, a los extremos que son muy rápidos y tener una presión alta para recuperar la pelota”, comentó Emiliano Amor, valorando la recuperación de Javier Correa.

“Tuvo bastante mala suerte en los últimos días. Es un jugador querido en el equipo y con mucha jerarquía, estamos contentos de que esté entrenando y esperemos que el lunes llegue de la mejor manera”, dijo, bajándole el perfil al hecho de jugar contra Deportes Limache en el Estadio Nacional.

“Desde que llegué, Colo Colo es local en todos lados, la gente siempre está”, aseguró el trasandino, que termina contrato en diciembre, pero que reconoció su interés de seguir.

“Estamos contentos con mi familia acá. Estamos cómodos, pero queremos seguir con muchos más desafíos. Me gustaría quedarme, ya veremos cómo prosigue todo. Lo importante es el día a día”, cerró el zaguero de 30 años.