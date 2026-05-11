Bolivia inicia juicio contra Evo Morales por presunta trata de personas: defensa acusa persecución política

Un juzgado en el sur de Bolivia iniciará este lunes el juicio contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor con quien supuestamente tuvo una hija cuando era presidente.

Los abogados del político anunciaron que no asistirá al juicio, que se realizará en la ciudad sureña de Tarija, según confirmó el viernes el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz.

El magistrado reiteró que el proceso se inició “contra Evo Morales y otra persona más, de sexo femenino, por una supuesta trata de personas ” e indicó que las notificaciones correspondientes se realizaron “a través de edictos”.

“No se puede asistir”

Por su parte, el abogado del exgobernante, Wilfredo Chávez, señaló que “no se puede asistir porque no conocemos de qué se trata. No se ha notificado al hermano Evo Morales cumpliendo el procedimiento de una notificación personal”.

Según Chávez, el inicio del juicio responde a “una persecución política que surge en un momento en que existen condiciones deplorables en el país, sobre todo a nivel económico, y conflictos en las calles”, por lo que consideró que “se quiere desviar la atención” de las protestas sindicales que se registran en las últimas semanas.

Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, desde octubre de 2024, por el proceso por presunta trata agravada de personas, en el que la Fiscalía le acusa de haber tenido una relación con una menor con quien supuestamente tuvo una hija en 2016.