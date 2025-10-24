“Tenemos una responsabilidad en cancha”: DT de Coquimbo Unido no saca cuentas para ganar el título en Rancagua / Daniel Pino/UnoNoticias

La expectativa en Coquimbo es total de cara a un fin de semana donde el cuadro “pirata” puede consagrarse campeón de Primera División.

Los fanáticos ya agotaron las entradas para su visita a O’Higgins y habrá pantalla gigante en el Francisco Sánchez Rumoroso para seguir el duelo en El Teniente.

“Hay que mantener la tranquilidad, disfrutar del momento del equipo y la institución. Deben ser pocas las veces que estamos en estas situaciones. Es muy pasajero esto. Ya he escuchado del equipo para la Copa Libertadores del próximo año. Esto es disfrutar de andar con la camiseta en la calle, ver las banderas en la carretera”, recalcó el técnico de Coquimbo Unido, Esteban González.

Al respecto, el entrenador nacional se mostró tranquilo ante la combinación de resultados para dar la vuelta olímpica, dependiendo del Clásico Universitario.

“Es una semana distinta, pero tranquila. No nos cambia absolutamente en nada, queremos ganar siempre todos los partidos e independiente del resultado previo, tenemos que salir a jugar de la misma forma. El entorno cambió muchísimo hace rato y nos sirve de motivación para enfrentar este partido, que será difícil”, comentó Esteban González, poniendo el foco en O’Higgins.

“Es un equipo súper intenso, que tiene claro lo que tiene que hacer en ambas fases del juego. Es un equipo muy rápido, con jugadores técnicamente sobre la media y con una localía importante. Va a ser un lindo encuentro, sobre todo por lo que han mostrado ellos en la segunda ronda”, dijo, descartando que estén pendientes del empate que necesitan en el Clásico Universitario para depender de sí mismos con tal de ganar la copa.

“Tenemos una responsabilidad en cancha y ese manejo de ansiedad lo traducimos a la preparación de este partido. Tenemos un rival súper difícil. Nuestro gran problema es O’Higgins, lo que pase en el otro partido no depende de nosotros. Tenemos que llevar el partido donde nosotros queremos, sabemos cuándo y a qué altura presionar”, cerró Esteban González en conferencia de prensa.