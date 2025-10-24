“Charles Aránguiz es el jugador que viene manteniendo la mejor forma en la U”

En la conferencia de capitanes para el Clásico Universitario, el líder de la U de Chile, Marcelo Díaz, anticipó el cruce del domingo.

“Es un partido trascendental. Es un clásico, no hay favoritos. A partir de hoy, tenemos que prepararnos para jugar con la UC. Afortunadamente, vienen sosteniendo un patrón de juego y tal vez se hace más fácil el análisis. Va a ser un lindo partido, un lindo espectáculo, espero que la gente lo pueda disfrutar”, remarcó “Care Pato”, sin esconder la importancia de la llave de Copa Sudamericana tras igualar con Lanús ayer jueves.

“Esperamos el jueves darnos una alegría y al fútbol chileno”, repasó el volante, enfatizando en que, considerando el recargado calendario que tiene la U de Chile, la racha invicta de la UC en el Claro Arena los tiene sin cuidado.

“No estamos pensando en ser el primer equipo en ganar acá. Católica en algún minuto va a perder acá. Nosotros nos preparamos para ganar todos los partidos, más en este lindo estadio, pero solo nos abocamos a hacer un buen cometido. Para nosotros, los tres puntos son importantes. Lo que quede para la historia lo dice la gente”, planteó Marcelo Díaz, poniendo la agenda azul como modelo a seguir para el fútbol chileno.

“Se transformó en habitual esto de competir. Lo que hacemos es tratar de disputar la mayor cantidad de partidos posibles. Si comparo el campeonato nacional con otros torneos, jugamos muy pocos partidos. Nos tenemos que acostumbrar a jugar y competir más, todavía estamos muy lejos en cuanto a partidos. Tenemos tres jugadores por puesto, eso hace que la competencia interna sea fuerte y estemos vivos en dos campeonatos”, planteó, reconociendo la suspensión de Charles Aránguiz como factor a considerar para el domingo.

“Hablar de Charles es hablar de amor absoluto. Ojalá no nos haga falta el domingo, pero sí, es nuestro mejor jugador, es el que viene manteniendo la mejor forma. Seguramente lo vamos a extrañar, pero esperemos que no sea el caso y que los que jueguen lo suplan de muy buena forma”, cerró Marcelo Díaz.