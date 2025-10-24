Colo Colo se queda sin DT: Fernando Ortiz viaja a Argentina a días del duelo ante Deportes Limache

Una nueva preocupación sumó Colo Colo en medio de la preparación del partido del próximo lunes contra Deportes Limache, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

Según información de ADN Deportes, el técnico de los albos, Fernando Ortiz, viajó ayer jueves a Argentina por razones personales y se ausentó de la práctica de este viernes en el Estadio Monumental.

En su reemplazo, el entrenador argentino dejó a cargo a su ayudante, el mexicano Juan Pablo Rodríguez, quien fue el encargado de guiar el entrenamiento del “Cacique”.

De todas formas, se espera que Ortiz pueda volver a Chile en las próximas horas para retomar los trabajos en Macul y así decir presente en el duelo contra los “Tomateros”.

Cabe recordar que el partido entre Colo Colo y Deportes Limache está programado para este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Los albos se trasladarán a Ñuñoa debido al estado de la cancha del Monumental, luego de los conciertos realizados por Kendrick Lamar e Imagine Dragons.