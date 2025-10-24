;

Colo Colo se queda sin DT: Fernando Ortiz viaja a Argentina a días del duelo ante Deportes Limache

Según información de ADN Deportes, el técnico de los albos cruzó la cordillera por razones personales y se ausentó del entrenamiento de esta jornada, aunque se espera que retorne en las próximas horas al Monumental.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno

Una nueva preocupación sumó Colo Colo en medio de la preparación del partido del próximo lunes contra Deportes Limache, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

Según información de ADN Deportes, el técnico de los albos, Fernando Ortiz, viajó ayer jueves a Argentina por razones personales y se ausentó de la práctica de este viernes en el Estadio Monumental.

Revisa también:

ADN

En su reemplazo, el entrenador argentino dejó a cargo a su ayudante, el mexicano Juan Pablo Rodríguez, quien fue el encargado de guiar el entrenamiento del “Cacique”.

De todas formas, se espera que Ortiz pueda volver a Chile en las próximas horas para retomar los trabajos en Macul y así decir presente en el duelo contra los “Tomateros”.

Cabe recordar que el partido entre Colo Colo y Deportes Limache está programado para este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Los albos se trasladarán a Ñuñoa debido al estado de la cancha del Monumental, luego de los conciertos realizados por Kendrick Lamar e Imagine Dragons.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad