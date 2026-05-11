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VIDEO. El desconocido vínculo de exministra con Pedro Pascal: “Yo creo que le tenía...”

En este nuevo capítulo de “No es una casa”, de ADN y Déficit Cero, la exministra Adriana Delpiano relató cómo conoció a la familia de una estrella de Hollywood en Ñuñoa. “Fui vecina de pelear en la calle con el papá de Pedro Pascal, Pedro Balmaceda. Éramos de la misma edad, vivían a la vuelta. El otro día nos estábamos acordando que no sé, yo creo que le tenía envidia porque él tenía una nana, que lo cuidaba y estaba todo el tiempo trayéndole sanguchito, cositas ricas”, recuerda.

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