VIDEO. El desconocido vínculo de exministra con Pedro Pascal: “Yo creo que le tenía...”
En este nuevo capítulo de “No es una casa”, de ADN y Déficit Cero, la exministra Adriana Delpiano relató cómo conoció a la familia de una estrella de Hollywood en Ñuñoa. “Fui vecina de pelear en la calle con el papá de Pedro Pascal, Pedro Balmaceda. Éramos de la misma edad, vivían a la vuelta. El otro día nos estábamos acordando que no sé, yo creo que le tenía envidia porque él tenía una nana, que lo cuidaba y estaba todo el tiempo trayéndole sanguchito, cositas ricas”, recuerda.