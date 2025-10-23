No aprenden: hinchas de la U apedrean el bus de Lanús y protagonizan incidentes en los exteriores del Estadio Nacional / ADN Radio

Todavía quedan algunos minutos para que empiece el partido entre Universidad de Chile y Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, y las cosas ya comenzaron a moverse para los azules.

Según información del equipo de ADN Deportes, presente en los alrededores del Estadio Nacional, los hinchas “bullangueros" se han tomado las calles aledañas al recinto.

Pese a que el encuentro se jugará a puertas cerradas por el castigo que acarrea la U tras los incidentes de Avellaneda, cerca de 3.000 fanáticos llegaron hasta Ñuñoa, donde interrumpieron el tráfico y se enfrentaron con la policía.

Además, lo que pudo saber este medio es que el bus que transportaba al plantel de Lanús fue apedreado por barristas azules al llegar a la puerta de carruajes del Nacional, provocando incluso la rotura de uno de los vidrios del vehículo.

En estos momentos, la delegación del conjunto argentino ya se encuentra dentro del estadio y no se ha reportado ningún herido producto de los incidentes.