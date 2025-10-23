;

VIDEO Y FOTO. No aprenden: hinchas de la U apedrean el bus de Lanús y protagonizan incidentes en los exteriores del Estadio Nacional

Cerca 3.000 fanáticos azules llegaron hasta Ñuñoa, pese a que el partido se jugará a puertas cerradas.

Javier Catalán

No aprenden: hinchas de la U apedrean el bus de Lanús y protagonizan incidentes en los exteriores del Estadio Nacional

No aprenden: hinchas de la U apedrean el bus de Lanús y protagonizan incidentes en los exteriores del Estadio Nacional / ADN Radio

Todavía quedan algunos minutos para que empiece el partido entre Universidad de Chile y Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, y las cosas ya comenzaron a moverse para los azules.

Según información del equipo de ADN Deportes, presente en los alrededores del Estadio Nacional, los hinchas “bullangueros" se han tomado las calles aledañas al recinto.

Pese a que el encuentro se jugará a puertas cerradas por el castigo que acarrea la U tras los incidentes de Avellaneda, cerca de 3.000 fanáticos llegaron hasta Ñuñoa, donde interrumpieron el tráfico y se enfrentaron con la policía.

Revisa también:

ADN

Además, lo que pudo saber este medio es que el bus que transportaba al plantel de Lanús fue apedreado por barristas azules al llegar a la puerta de carruajes del Nacional, provocando incluso la rotura de uno de los vidrios del vehículo.

ADN

Radio ADN

En estos momentos, la delegación del conjunto argentino ya se encuentra dentro del estadio y no se ha reportado ningún herido producto de los incidentes.

