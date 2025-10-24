El nuevo récord que podría alcanzar Fernando Zampedri ante la U en el Clásico Universitario: “No lo tenía visto”

Este jueves, se realizó la tradicional conferencia de capitanes en la previa del Clásico Universitario entre la UC y la U. Por el lado de los cruzados, asistió Fernando Zampedri, quien adelantó el duelo de este domingo en el Claro Arena y abordó la posibilidad de romper un nuevo récord con la camiseta de la “Franja”.

“La motivación de nosotros hoy es jugar el clásico, son los partidos más lindos y más esperados. Lo tenemos de local, en nuestro nuevo estadio y hay una motivación muy grande. Después si ellos jugaron ayer o no, nosotros no nos fijamos en eso. Nos fijamos en nosotros y en tratar de ganar el partido”, comenzó declarando el delantero de la UC.

Respecto a la importancia del partido, el goleador histórico del cuadro precordillerano agregó: “Para nosotros es muy importante porque es un clásico, porque es el primero en esta cancha, venimos invictos y después si va a servir para una futura clasificación, bienvenido sea”.

“Nosotros vamos partido a partido, no quiere decir que este sea un partido más, porque no lo es, pero sí nos deja tres puntos importantes si es que logramos el objetivo de ganar y a un pasito más cerca de entrar a una copa internacional”, remarcó.

En esa línea, Zampadri se refirió a la opción de transformarse en el máximo goleador de la UC en clásicos universitarios, hito que actualmente tiene Raimundo Infante, con 9 tantos. “No lo tenía visto eso, últimamente nos estamos enfocando en cada detalle de lo que pueda suceder el fin de semana y en lo grupal, que es lo más importante”, afirmó.

“Hoy necesitamos de todos, estar enfocados al cien por ciento y estar en todos lo detalles. Creo que lo personal lo dejamos un poco de lado y hay que tirar para adelante como grupo para conseguir objetivos. Ojalá que el domingo no se nos escapen esos detalles y podamos conseguir los tres puntos”, añadió.

Por último, el capitán cruzado apuntó a hacer sentir localía en el Claro Arena. “Es muy importante la localía para nosotros, en nuestro estadio, con nuestra gente. Creo que el domingo va a ser una linda fiesta y eso motiva mucho. Te da más seguridad estar en este lugar. La U también lo ha sufrido jugando en otras canchas y saben que es así. Ojalá que nos sirva para poder quedarnos con el partido”, concluyó.