El nuevo récord que podría alcanzar Fernando Zampedri ante la U en el Clásico Universitario: “No lo tenía visto”
El delantero y capitán de la UC anticipó el partido de este domingo en el Claro Arena, donde podría lograr otra histórica marca con la camiseta del cuadro precordillerano.
Este jueves, se realizó la tradicional conferencia de capitanes en la previa del Clásico Universitario entre la UC y la U. Por el lado de los cruzados, asistió Fernando Zampedri, quien adelantó el duelo de este domingo en el Claro Arena y abordó la posibilidad de romper un nuevo récord con la camiseta de la “Franja”.
“La motivación de nosotros hoy es jugar el clásico, son los partidos más lindos y más esperados. Lo tenemos de local, en nuestro nuevo estadio y hay una motivación muy grande. Después si ellos jugaron ayer o no, nosotros no nos fijamos en eso. Nos fijamos en nosotros y en tratar de ganar el partido”, comenzó declarando el delantero de la UC.
Respecto a la importancia del partido, el goleador histórico del cuadro precordillerano agregó: “Para nosotros es muy importante porque es un clásico, porque es el primero en esta cancha, venimos invictos y después si va a servir para una futura clasificación, bienvenido sea”.
“Nosotros vamos partido a partido, no quiere decir que este sea un partido más, porque no lo es, pero sí nos deja tres puntos importantes si es que logramos el objetivo de ganar y a un pasito más cerca de entrar a una copa internacional”, remarcó.
En esa línea, Zampadri se refirió a la opción de transformarse en el máximo goleador de la UC en clásicos universitarios, hito que actualmente tiene Raimundo Infante, con 9 tantos. “No lo tenía visto eso, últimamente nos estamos enfocando en cada detalle de lo que pueda suceder el fin de semana y en lo grupal, que es lo más importante”, afirmó.
“Hoy necesitamos de todos, estar enfocados al cien por ciento y estar en todos lo detalles. Creo que lo personal lo dejamos un poco de lado y hay que tirar para adelante como grupo para conseguir objetivos. Ojalá que el domingo no se nos escapen esos detalles y podamos conseguir los tres puntos”, añadió.
Por último, el capitán cruzado apuntó a hacer sentir localía en el Claro Arena. “Es muy importante la localía para nosotros, en nuestro estadio, con nuestra gente. Creo que el domingo va a ser una linda fiesta y eso motiva mucho. Te da más seguridad estar en este lugar. La U también lo ha sufrido jugando en otras canchas y saben que es así. Ojalá que nos sirva para poder quedarnos con el partido”, concluyó.
