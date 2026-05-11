“Que rabia, pagué un año completo”: reportan inesperado cierre de conocido centro de pilates en Santiago

Diversos usuarios expresaron su descontento por redes sociales, luego de que un conocido centro de pilates de la región Metropolitana anunciara su cierre de forma inesperada y sin previo aviso.

Se trata de CardioPilates, un exclusivo centro de pilates y de otras actividades, ubicado en la comuna de Las Condes, el cual se declaró en quiebra apenas unos días después de lanzar promociones para pagar el año completo.

Por medio de su cuenta de Instagram, el recinto informó su cierre definitivo. “Situación legal: Por resolución del 9° Juzgado Civil de Santiago (ROL C-16322-2025), se decretó la Liquidación Concursal (quiebra) de la empresa“, informaron.

Junto con lo anterior, mencionaron: “Sobre planes vigentes: Entendemos profundamente la frustración de quienes pagaron por servicios que ya no se prestarán. Legalmente, esto podría otorgarles la calidad de acreedores, pero requiere realizar un trámite formal de ‘verificación de créditos’ en el tribunal”.

“Nuestro deber es ser francos. Por ley, el dinero obtenido de la venta de bienes tiene un estricto orden de pago (priorizando a trabajadores, por ejemplo). Lamentablemente, las probabilidades de que existan fondos suficientes al final del proceso para realizar devoluciones por planos no utilizados son muy escasas”, cerraron.

“Rabia, decepción, una estafa”

Tras la publicación realizada por parte de CardioPilates, usuarios no tardaron en expresar su descontento. "Rabia, decepción. Una estafa, partí este año, alcancé a hacer un 25% de lo pagado. Lo lamento tambien por los profes que cumplían muy bien sus horarios. Me sumo a demanda si es que se hace“, expuso una usuaria.

“Que rabia, pagué un año completo para mi mamá”, “Que pena y que rabia. Pagué en febrero por un año. Lo siento mucho por los profes” e “impresentable”, fueron algunos de los comentarios que escribieron usuarios en la publicación.

Hace apenas cinco días atrás, el propio centro de pilates publicó un video promocionando un plan anual de $399.000 en oferta por el Día de la Madre. “12 meses de entrenamiento, 144 sesiones de pilates, más de 72 clases adicionales gratis, 30 días de congelamiento y hasta 12 cuotas sin interés”, detallaron en su promoción, previo a anunciar su quiebra.