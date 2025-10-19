Con el cierre de la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 este domingo, los focos ya están en la siguiente jornada de la Primera División.

La acción de la fecha 25 arrancará el viernes 24 de octubre con el choque entre Palestino y Everton.

El sábado 25 habrá tres duelos, destacando la visita del líder, Coquimbo Unido, a O’Higgins. La misma cantidad de partidos se desarrollarán el domingo 26, donde resalta el primer Clásico Universitario en el Claro Arena.

El cierre de la agenda por esta nueva jornada del balompié nacional será el lunes 27, con Colo Colo recibiendo a Deportes Limache.

Fecha 25 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV

Viernes 24 de octubre

17:00 horas | Palestino vs. Everton | La Cisterna

Sábado 25 de octubre

15:00 horas | Deportes La Serena vs. Audax Italiano | La Portada

17:30 horas | Huachipato vs. Deportes Iquique | Estadio Huachipato

20:00 horas | O’Higgins vs. Coquimbo Unido | El Teniente

Domingo 26 de octubre

12:30 horas | Universidad Católica vs. Universidad de Chile | Claro Arena

16:00 horas | Cobresal vs. Unión Española | El Cobre

18:30 horas | Unión La Calera vs. Ñublense | Nicolás Chahuán

Lunes 27 de octubre

20:00 horas | Colo Colo vs. Deportes Limache | Monumental