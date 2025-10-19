PREVIA. Con el Clásico Universitario como gran atractivo: así se jugará la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025
La próxima jornada se extenderá del viernes 24 al lunes 27 de octubre.
Con el cierre de la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 este domingo, los focos ya están en la siguiente jornada de la Primera División.
La acción de la fecha 25 arrancará el viernes 24 de octubre con el choque entre Palestino y Everton.
El sábado 25 habrá tres duelos, destacando la visita del líder, Coquimbo Unido, a O’Higgins. La misma cantidad de partidos se desarrollarán el domingo 26, donde resalta el primer Clásico Universitario en el Claro Arena.
El cierre de la agenda por esta nueva jornada del balompié nacional será el lunes 27, con Colo Colo recibiendo a Deportes Limache.
Fecha 25 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV
Viernes 24 de octubre
17:00 horas | Palestino vs. Everton | La Cisterna
Sábado 25 de octubre
15:00 horas | Deportes La Serena vs. Audax Italiano | La Portada
17:30 horas | Huachipato vs. Deportes Iquique | Estadio Huachipato
20:00 horas | O’Higgins vs. Coquimbo Unido | El Teniente
Domingo 26 de octubre
12:30 horas | Universidad Católica vs. Universidad de Chile | Claro Arena
16:00 horas | Cobresal vs. Unión Española | El Cobre
18:30 horas | Unión La Calera vs. Ñublense | Nicolás Chahuán
Lunes 27 de octubre
20:00 horas | Colo Colo vs. Deportes Limache | Monumental
