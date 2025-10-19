;

VIDEO. Vergonzoso: hinchas de Everton invaden la cancha del Sausalito y fuerzan el final anticipado del partido con la UC

Cerca de 60 fanáticos entraron al césped con y agrediendo a los guardias de la Galería Cerro.

Carlos Madariaga

Vergonzoso: hinchas de Everton invaden la cancha del Sausalito y fuerzan el final anticipado del partido con la UC

El cierre del partido de Everton ante Universidad Católica fue, cuando menos, surrealista y bordeando en la vergüenza.

Con la UC goleando sin inconvenientes a los ruleteros, parte de la fanaticada local optó por mostrar su furia en plena cancha.

En los descuentos del encuentro en Viña del Mar, cerca de 60 fanáticos entraron al césped del recinto deportivo desde la galería Cerro, con algunos portando elementos contundentes y rompiendo la publicidad.

Todo con tal de encarar a los jugadores de Everton, que con esta derrota están a dos puntos de la zona de descenso directo. En paralelo, algunos se enfrascaron a golpes con los guardias de seguridad.

Para peor, el árbitro Manuel Vergara priorizó la eventual revisión de un penal tras un choque de Ignacio González con un atacante de la UC para recién después de ello ordenar el fin del partido y la evacuación de la cancha, cuestión que debió ocurrir en cuanto los fanáticos de Everton entraron al césped.

